Per le Saline in campo anche le bellissime ginnaste Arteritmica, che portano Tarquinia nel Cuore

NewTuscia – TARQUINIA – Tarquinia festeggia il primo maggio col cuore rivolto alle Saline.

E’ infatti di ieri sera il messaggio lanciato da Arianna Girardi e dalle ginnaste della ASD Arteritmica sul grido ormai “di tendenza” di #SalviamoLeSaline: 6 magnifiche fotografie nate da un connubio esplosivo tra gli scatti di Francesco Taurozzi ed i corpi delle ragazze atte a posare in figure di ginnastica ritmica, nella location iconica della ex foce di ponente delle Saline.

In una manciata di ore l’iniziativa ha superato il centinaio di like ed é risultata condivisissima su Facebook; dal gruppo Tarquinia nel Cuore grande soddisfazione: “Le ginnaste e l’attivissima Arianna hanno fatto un appello forte e bellissimo. Che siano d’esempio per come tali discipline possano anche lanciare messaggi sociali importanti. Questo é avere Tarquinia nel cuore”.

E l’occasione apre lo spazio ad un nuovo appello: “Mai le Saline hanno versato in un simile stato; nel tripudio di interdizioni presente, lo stato di abbandono é totale”; e gli attivisti non perdono occasione per fare un elenco delle mancanze: “le aiuole sono sommerse di infestanti; i tombini sono completamente arrugginiti ed alcuni sono persino sfondati; la struttura dell’ecoalbergo sta crollando, e recentemente ci sono stati i cedimenti di alcuni marcapiani; parti di una copertura abbandonata sono sulla strada ormai da piú di due mesi; la bascula rotta e sfondata dall’aprile del 2016 continua a giacere senza alcun intervento”.

Insomma, mentre si vocifera di grandi progetti di stampo politico di prossima presentazione, il compendio continua a versare in una situazione quasi surreale, oggetto di sempre piú attenzione da parte dei tarquiniesi, ormai stufi di un simile monumento al degrado ed all’abbandono.