Viterbo, cagnolini in cerca di casa

NewTuscia – VITERBO – Deliziosi cagnolini sono in cerca di una famiglia.

Briciola, femmina, sterilizzata da pochi giorni, ha circa un anno ed è di taglia piccola. Ha il pelo corto color panna ed è molto dolce. Briciola ha bisogno di un’adozione urgentissima: si trova infatti in una situazione pericolosa. Inoltre, dal momento della sua nascita ha vissuto solo mesi da dimenticare, senza mai ricevere amore. Si cerca una famiglia che si prenda cura di lei.

Anche i piccoli simil yorkini cercano casa. Anche loro, purtroppo, per sfuggire ad una situazione di pericolo. Sono di taglia mini ed hanno poco più di un anno.

Si cerca una famiglia per adozione, ma anche uno stallo può essere utile: qualcuno che sia disposto ad ospitare temponareamente questi cuccioli in attesa che qualcuno decida di prendersi cura di loro.

Per informazioni: 346 800946 oppure 3400667754

Si trovano in Provincia di Viterbo.