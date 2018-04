Tusciarugby sconfitta di misura in casa dei Rinos seconda forza del girone (17/12)

NewTuscia – VITERBO – Si chiude con una sconfitta con il minimo scarto, un un solo punto conquistato, la quarta stagione della Tusciarugby nel campionato regionale di serie C poule 2. Ad avere la meglio, dopo ottanta minuti giocati davvero intensamente da ambo le parti, sono i i romani della Rinos, seconda forza del girone e lanciatissimi vero un posto in pool promozione.

Il primo tempo si chiude con i padroni di casa per due volte in meta a cui risponde Francesco Cesarini (12/5). Al rientro in campo il Tuscia, guidata da Simon Picone, preme sull’acceleratore e riesce a portarsi in parità grazie al solito Cesarini e al “piede magico” di Andrea Giustini (sì proprio lui). Prima della fine del tempo sono però ancor ai padroni di casa a schiacciare l’ovale oltre la linea di meta e a fissare il finale sul 17/12.

Il campionato della Tusciarugby si concluderà il 6 maggio prossimo con il recupero della gara con Lazio Old Clan non disputata per maltempo. Appuntamento quindi domenica al Sasso d’Addeo alle 15,30 per salutare i protagonisti di una stagione davvero ricca di emozione (e di continua crescita).