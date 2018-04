Feste patronali a Vasanello, attesa per Vecchioni e Gabry Ponte

NewTuscia – VASANELLO – Tutto pronto, a Vasanello, per le imminenti celebrazioni in onore del santo patrono S.Lanno, dal 4 al 7 maggio.

I festeggiamenti, organizzati dal comitato classe 78, guidato da Fabio Santori, in collaborazione con l’amministrazione comunale, prevedono tantissimi appuntamenti, di diverso genere, per accontentare ogni fascia d’età.

Si va dalle mostre di pittura e documentarie all’animazione per bambini, dagli spettacoli musicali alla tombola “personalizzata”, dal ciclo raduno allo spettacolo pirotecnico di uno dei nomi più autorevoli nel settore.

I due momenti più attesi sono però, indubbiamente, i concerti live gratuiti di sabato 5 e domenica 6 maggio

Il primo a salire sul palco, sabato 5 maggio, sarà Roberto Vecchioni, un personaggio inossidabile e senza tempo nella discografia nazionale.

Vasanello rientra tra le tappe de “La vita che si ama” che il cantante porta in tutta la Penisola dal 2016, riscuotendo ovunque un enorme successo.

Il tour, ispirato all’ultimo libro dell’artista esplora la felicità partendo dall’universo degli affetti.

Il filo conduttore dello spettacolo è costituito dai frammenti della memoria personale racchiusi in 45 anni di canzoni, da quelle meno consuete come “Stelle” e “Figlio figlio figlio” a “Sogna ragazzo sogna”.

Prediligendo i brani personali rispetto a quelli intellettuali, Vecchioni intende raccontare, attraverso la musica e le parole, la felicità che ci si porta sempre addosso, le gioie vissute, i dolori dimenticati e superati che appartengono a quel tempo definito “verticale”.

Il cantautore lascia volutamente da parte il consueto repertorio costituito da personaggi mitici e storici per creare un clima intimista ed attingere dalle cose belle della propria vita, come il ricordo della mamma descritta in “Dimentica una cosa al giorno” e “Un lungo addio” dedicato alla figlia passando attraverso i classici immortali come “Luci A San Siro” a “Chiamami ancora amore”.

Domenica 6 maggio si cambia completamente genere.

Protagonista della serata sarà infatti Gabry Ponte, dj, produttore discografico, conduttore ed opinionista.

Con la sua storica band, gli Eiffel 65, ha venduto oltre dieci milioni di dischi e collezionato oltre cinquecento concerti in giro per tutto il mondo.

Dopo diverse partecipazioni televisive, Ponte inizia nel 2016 le sue collaborazioni con vari youtuber italiani.

E’ lo stesso anno del singolo “Che ne sanno i 2000”, che riscuote ovunque uno straordinario successo, certificato platino per le vendite e con un video che, con oltre 42 milioni di visualizzazioni, è entrato nella top 10 ( al n.7) dei più visti del 2016.

Un calendario di tutto rispetto insomma, per celebrare, tra fede e folclore, il patrono San Lanno, amatissimo da tutta la comunità

Per informazioni: fb Classe Festeggiamenti 1978 Vasanello

4 MAGGIO

9:00 Esposizione S.S. Sacramento e recita delle Lodi Mattutine 9:00 GARA DI TIRO IDPA: valevole per il Campionato Italiano, presso il Poligono Località Palazzolo organizzata dall’Associazione“SHOOTING CLUB di VASANELLO” 12:00 Apertura dei Festeggiamenti con fragoroso sparo di bombe 17:00 Inizio Torneo di “Briscola e Tresette” presso BAR COSTANTINI 17:00 Inizio Torneo di Playstation presso “GIOCOLANDIA” 17:00 Inaugurazione mostra di pittura “ONIRICHE VISIONI” di Cecilia Piersigilli presso la Chiesa Madonna della Stella 17:30 Spettacolo musicale con gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Vasanello e Gallese dell’I.C. E. Monaci, diretti dal Prof. Alberto del Vescovo 17:30 Recita del Santo Rosario con Canto delle Litanie 18:00 Canto del Vespro e Santa Messa: Presentazione e Benedizione Gonfalone Sodalizio Facchini di San Lanno 18:00 Inaugurazione Mostra Documentaria “LA GRANDE GUERRA OLTRE LA GRANDE GUERRA” in collaborazione con ANC e SCAO e CERSAL presso la Scuola Primaria E. Celestini 21:00 SOLENNE PROCESSIONE con le reliquie del Santo per le vie del Centro Storico 22:30

5 MAGGIO

7:30 Fragoroso sparo di bombe 8:00 Santa Messa 9:00 GARA DI TIRO IDPA presso il Poligono Località Palazzolo organizzata dall’Associazione “SHOOTING CLUB di VASANELLO” 10:30 SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presso Piazza della Repubblica presieduta da S. Eccellenza Monsignor ROMANO ROSSI Vescovo della DIOCESI di Civita Castellana 11:30 SOLENNE PROCESSIONE per le vie del paese accompagnata dalla Banda Musicale “G. Porri” 16:30 BABY FROG animazione e laser game per bambini e ragazzi presso il campo adiacente la Scuola Primaria E. Celestini 17:30 Sfilata per le vie del paese ed esibizione in Piazza della Repubblica degli Sbandieratori di VIGNANELLO e SORIANO NEL CIMINO 17:30 Recita Santo Rosario 18:00 Santa Messa 21:30 Piazza della Repubblica ROBERTO VECCHIONI in CONCERTO “LA VITA CHE SI AMA” TOUR

06 MAGGIO

7:00 GARA DI PESCA Trofeo San Lanno 2018 organizzata dall’Associazione sportiva “PESCA PALAZZOLO” 7:30 Fragoroso sparo di bombe 7:30 2° EDIZIONE “IL PALAZZOLO MOUNTAIN BIKE” cicloraduno in collaborazione con l’Università Agraria di Vasanello, ritrovo e partenza in Piazza della Repubblica 8:00 Santa Messa 9:00 GAR DI TIRO IDPA presso il Poligono Località Palazzolo organizzata dall’Associazione “SHOOTING CLUB di VASANELLO” 10:00 Santa Messa 10:00 Visita guidata al CASTELLO ORSINI in collaborazione con INFORMA TURISMO 11:30 Santa Messa 12:00 Fragoroso sparo di bombe 12:30 Premiazione GARA DI PESCA 15:00 GARA PODISTICA organizzata dall’Associazione ATP RUNNING 17:00 LUDOBUS LEGNO MANIA presso 18:00 Santa Messa 18:00 Finale Torneo “Briscola e Tresette” presso BAR COSTANTINI 18:00 Finale Torneo Playstation presso “GIOCOLANDIA” 21:30 Piazza della Repubblica “GABRY PONTE” in concerto

7 MAGGIO

7:30 Fragoroso sparo di bombe 8:00 Santa Messa 12:00 Fragoroso sparo di bombe 17:00 Premiazione Tornei “Briscola e Tresette” e Playstation 17:30 Recita Santo Rosario 18:00 Santa Messa 19:00 SOLENNE PROCESSIONE per le vie del paese accompagnata dalla Banda Musicale “G. Porri” e benedizione conclusiva alla popolazione in Piazza della Repubblica. Tutte le celebrazioni liturgiche vedranno la partecipazione delle Confraternite di San Lanno, Sacramento, Santo Rosario, Misericordia, Disciplina 21:30 Piazza della Repubblica CONCERTO della Banda Musicale “G. Porri” diretta dal maestro BUZI Simone 22:30 ESTRAZIONE della TOMBOLA con montepremi di € 1.500,00 23:30 Saluto e ringraziamento alla popolazione della classe 1978 con presentazione del Comitato Festeggiamenti Classe 1979 24:00 MEGAGALATTICO SPETTACOLO PIROTECNICO a cura della ditta LA VIP di Alessandro VACCALLUZZO presso il “Prato di Sopra”

8 MAGGIO

11:30 Santo Rosario 12:00 Supplica alla Madonna di Pompei

9 MAGGIO