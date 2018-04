Rugby C2, Tusciarugby ospite dei Rinos Roma

NewTuscia – ROMA – Ultima di campionato per la Tusciarugby in casa dei Rinos Roma, anche se rimane da disputare, perché rinviata per maltempo, la gara con Lazio Old Clan domenica 6 maggio al Sasso D’Addeo.

Eraldo Avanzo e compagni fanno visita alla terza forza del girone, che ha però gli stessi punti dei Bisonti Roma (46), e che viene dalla netta sconfitta subita sette giorni fa dalla capolista Montevirginio. In ballo, quindi, la piazza d’onore per cui i ragazzi del presidente D’Ottavio troveranno ad attenderli una squadra che punta decisamente all’intera posta in palio.

La Tusciarugby vista domenica scorsa in casa con la Primavera Roma è in grado di rendere la vita dura a qualsiasi avversario, per cui sarà vera battaglia dal primo all’80 minuto di gioco. All’andata finì 5/31.

Questi i convocati per la gara di domani, fischio di inizio ore 15,30:

Aluisi Alessandro, Avanzo Eraldo, Cecchetti Mattia, Cesarini Francesco, Cristiani Luca, D’Ottavio Francesco, D’Ottavio Stefano (c), Del Cima Simone, Dell’Ascenza Giuseppe, Di Giorgio Simone, Galli Michele, Giustini Andrea (vc), Moricone Mauro, Pappalardo Fabrizio, Picone Simon, Provenzano Marco, Simonetti Edoardo, Spreca Maurizio, Turi Guido, Vagnoni Fabio. All.: Fabrizio D’Ottavio.

Giancarlo Guerra