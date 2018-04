Parte la Seconda Edizione della Scuola Annuale di Alta Formazione in Analisi Comportamentale del CSC

NewTuscia – VITERBO – “Un percorso di studio rigoroso, strutturato e, soprattutto, unico in Italia. Un corpo docente selezionato con cura e composto da professionisti del settore, esperti con specifiche competenze legate alle materie di interesse e docenti universitari” a dichiararlo è Marcello Cevoli, Presidente del Centro per gli Studi Criminologici.

Una scuola esclusiva e a numero chiuso che, nella sua prima edizione, ha visto la nascita dell’IRISC (Istituto Internazionale di Ricerca per le Scienze Comportamentali) e il battesimo dei primi analisti comportamentali, attualmente impegnati in attività di studio e ricerca.

“La Scuola Annuale di Alta Formazione in Analisi Comportamentale ha come finalità quella di formare nuove figure nell’ambito dell’analisi comportamentale, fornendo conoscenze specifiche per attività di osservazione, comprensione, organizzazione ed analisi degli aspetti inerenti il comportamento umano”- spiega il Dott. Luca Cionco, Direttore scientifico della scuola e dell’Area di Scienze Comportamentali del CSC – “verranno integrate competenze tecnico-scientifiche tradizionali con conoscenze attuali e scientificamente comprovate riguardanti gli aspetti comportamentali. In questo modo, sarà possibile utilizzare le acquisite metodologie anche negli ambiti forensi, peritali, per consulenze tecniche di ufficio e di parte, oltre che investigative e legate al mondo del lavoro e dell’economia”.

Linguaggio verbale e paraverbale, prossemica e cinesica, microespressioni facciali, tecniche di interrogatorio giudiziario e di intervista investigativa, analisi dello stress vocale, body Stress Analysis, tecniche persuasive e analisi scientifica dei casi reali sono ‘solo’ alcune delle tematiche che verranno approfondite. Almeno 500 le ore di formazione, tra lezioni frontali e attività pratica di laboratorio. Una modalità didattica, quest’ultima, imprescindibile per chi voglia misurarsi in maniera adeguata, professionale e soprattutto, non deleteria, con il mondo dell’analisi comportamentale e dei soggetti che esso coinvolge.

Il corso avrà una durata di un anno, e, al termine dello stesso, verrà rilasciato un Attestato di Frequenza in carta da bollo da parte del CSC, che ricordiamo essere Ente di Formazione superiore e continua accreditato presso la Regione Lazio, iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonchè Ente Formatore Esterno riconosciuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Nell’era della post-modernità, della schizofrenia socio-relazionale e dei ‘compositori della realtà’, poter comprendere chi si ha di fronte o cosa ci stia dicendo, diventa una competenza quanto meno raccomandabile. Orientare ed orientarsi, consapevolezza è salvezza. E se la verità è costruita, dobbiamo essere in grado di leggere tra le righe.

Sui social qualcuno ha scritto che la verità è un quadro astratto, mentre una bugia ha dettagli talmente nitidi che la si scambia per una fotografia, tralasciando ahimè di aggiungere: ‘qualora si abbiano gli strumenti per riconoscerla’.

Il Direttore Scientifico della Scuola è il Dott. Luca Cionco, mentre il Direttore Didattico è il Prof. Claudio Mariani

La scuola si svolgerà a Viterbo , nella sede del CSC in Piazza San Francesco 2.

Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2sHRFaY