Inaugurata la XXXII edizione di San Pellegrino in Fiore

NewTuscia – VITERBO – E’ ufficialmente iniziata la XXXII edizione di San Pellegrino in Fiore, tradizionale manifestazione floreale nel cuore della Viterbo medievale, alla presenza del Sindaco Leonardo Michelini, della candidata PD alle comunali Luisa Ciambella, dell’assessore Alessandra Troncarelli, del consigliere regionale Enrico Panunzi.

Presenti gli Sbandieratrici e Musici del Comitato Centro Storico, il corteo Figuranti La Contesa in costume medioevale, il Corteo Storico delle Famiglie Nobili Viterbesi – Musici e Sbandieratori dell’ Associazione culturale Pilastro, la delegazione della Compagnia Arcieri Viterbiensis e I.C. Fantappié con alunni in abito storico. San Pellegrino in Fiore Cup presente con una rappresentanza delle scuole calcio Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti.

Il quartiere di San Pellegrino, addobbato a festa, è pronto ad ospitare stand, spettacoli ed approfondimenti culturali di ogni genere, da oggi – sabato 28 aprile – fino a martedì 1 maggio 2018.

Programma

SABATO 28 APRILE

ORE 17.00

Chiesa di San Silvestro (Piazza del Gesù) Rappresentazione scenica L’eccidio di Arrigo di Cornovaglia dell’anno 1271 a cura del Comitato Centro Storico Viterbo

ORE 18.30

Chiesa di San Silvestro (Piazza del Gesù) Canti gospel del coro Gli Intriganti di Viterbodiretto da Anna Rita Petroselli e gruppo sax Aliseo Wind Ensemble (Laboratorio della Scuola di Musica Piccola Opera) diretto dal maestro Luciano Orologi. A cura del Comitato Centro Storico.

ORE 21.00

Piazza San Lorenzo Fiori in Passerella a cura di Fotociak Eventi (direzione artistica di Gianni Uggeri), sfilata di abiti i cui modelli e accessori richiamano il mondo dei fiori, la creazione degli stessi è a cura dell’atelier donna e sposa Chiara Luna e dell’Istituto d’Istruzione Superiore Francesco Orioli. Scuola sartoriale di moda Fotu. Partecipano alla serata la scuola di danza orientale Sherazade, scuola di ballo Swing Cats, Toni Caporale (imitatore di Adriano Celentano), Mirimimmi Bubble Show, con la partecipazione del gruppo musicale Rino e i Migliori Anni.

DOMENICA 29 APRILE

ORE 15.00

Piazza dei Caduti (Sacrario) Parata della Rosa, sfilata e spettacolo di sbandieratori provenienti da varie città.

ORE 16.30

Chiesa di Pellegrino (Piazza San Pellegrino) Concerto del coro Le Mille e una Nota, di Roma diretta dal maestro Silvia Scicolone con la partecipazione del maestro Deli Caporale e Francesco Del Fra, voce recitante Rosario Tronnolone.

ORE 16.30

Piazza San Carluccio Seconda edizione di Fiori e Fantasia, sfilata in costumi floreali a cura del GPAL (Gruppo promotori attività locali – Grotte Santo Stefano). Il corteo parte da Piazza San Carluccio e attraversa le vie del centro. Con la partecipazione straordinaria dell’ Istituto Fantappiè con ombrellini floreali e dell’Associazione culturale Pilastro con il gruppo mascherato Le Quattro Stagioni.

ORE 21.30

Piazza San Lorenzo (scalinata di Palazzo Papale) Rievocando Lo tempo fujto,rappresentazione scenica del passato medioevale con suoni e luci a cura del Comitato Centro Storico – Figuranti La Contesa.

ORE 17.00

Teatro Caffeina (Via Cavour) Musical di beneficenza della corale Armoniaincanto di Roma dal titolo Musical Musical. Spettacolo a offerta libera pro Associazione nazionale genitori soggetti autistici del lazio sez. Viterbo (info 348.4752784 Paola)

LUNEDI 30 APRILE

ORE 21.00

Centro storico, nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione. Fiaccolata in notturna

MARTEDÌ 1° MAGGIO

ORE 16.30

Esibizione della Compagnia delle Lavandaie della Tuscia (riconosciute dall’Unesco) con il nuovo spettacolo opera popolare Lavar? Cantando. Direzione artistica M° Simonetta Chiaretti.

ORE 16.30

Sfilata nelle piazze interessate dalla manifestazione Gruppo Sbandieratori e Musici Santa Rosa da Viterbo (partenza dal Santuario di Santa Rosa alle ore 16.30 con ritorno nello stesso punto alle ore 19.00)

EVENTI CHE SI SVOLGERANNO PER PIÙ GIORNI

Pianoscarano e i pianoscaranesi, insieme alle ragazze dello Yarn Bombing di Viterbo e il gruppo Facebook ImmaginiAmo Viterbo vi guideranno per San Pellegrino in Fiore attraverso la via dei fiori.

SABATO 28 E DOMENICA 29 APRILE

Piazza della Polveriera Mercato Terra Fiera Contadina che organizzerà anche un simpatico intrattenimento educativo per bambini.

Esposizione lungo il percorso di antichi fiscoli in fibra di cocco di proprietà del Museo del Frantoio Il Paradosso.

Il gruppo Facebook ImmaginiAmo Viterbo la mattina del 29 aprile organizza una visita guidata a Pianoscarano ore 9.30 e ore 11. 00, appuntamento in Piazza Fontana di Piano (richiesto piccolo contributo) per info 333.8141503 (Carla).

Nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo sarà presente un allestimento a tema creato dal parroco Don Dante e dal gruppo giovani della Parrocchia.

28 e 30 APRILE. Ore pomeridiane 29 APRILE 1 MAGGIO tutto il giorno. Presso il giardino La Zaffera (Piazza San Carluccio), Laboratorio di cucito creativo per adulti e bambini, a cura della compagnia Arcieri Viterbiensis.

28, 29, 30 APRILE 1° MAGGIO Piazza Fontana Grande Viterbo. Capitale medioevale decora con tralci verdi arricchiti da fiori la fontana del Sepale, a ricordare le bordure dei libri medioevali che rimandano all’immagine, dell’hortus conclusus (realizzazione a cura di Officina dei Fiori di Salomoni Federica).

Corso Italia Viterbo Capitale Medioevale realizza un ricco festone in stile tardo medioevale, in segno di accoglienza a tutti i visitatori che accederanno a Corso Italia da Piazza Giuseppe Verdi (realizzazione a cura di Officina dei Fiori di Salomoni Federica)

Piazza San Lorenzo Pesca di beneficenza a cura del gruppo Sbandieratrici e Musici.Degustazione pizzette fritte.

Locale ex Ristorante La Zaffera (Piazza San Carluccio) Mostra fotografica a cura della Photoartuscia di Marco Celestini (sede Via Tangenziale Ovest 23)

Museo Colle del Duomo Visite guidate alla Cattedrale di San Lorenzo e al Palazzo dei Papi Aperto tutti i giorni ore 10-13 e 15-19 con visita guida inclusa. Prenotazione non obbligatoria. Per informazioni: www.archeoares.it.

Via Cavour 67 Museo della Ceramica della Tuscia. Aperto dal giovedì alla domenica e il 1° Maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30 (Fondazione Carivit – Comune di Viterbo).

Via Cavour Museo della Ceramica della Tuscia. Dal 20 aprile al 20 maggio 2018 mostra concorso di artigianato artistico Forme e Colori della Terra di Tuscia 12^ edizione. Venerdi 27 aprile 2018 Incontro L’Arte del Fare – Dialoghi con gli Artigiani Body Art.

Creazioni Daniela Via Cavour 50 Visita gratuita della grotta sotterranea con mostra artistica, orario apertura negozio.

Enoteca La Cave Du Pape angolo via San Carluccio. Apertura del giardino interno con addobbi floreali, ingresso gratuito.

Officine Concept Store Piazza della Morte – Mercatino di artigianato locale della Tuscia

Chiostro Piazza San Carluccio Il Giardino aromatico, a cura dell’associazione Gli Amici di Galliana.

Piazza della Morte Esposizione e degustazione di prodotti tipici locali, a cura dell’associazione Le Chicche della Tuscia.

Ponte del Duomo Lavatoio del ‘300, arredo a cura dell’ associazione Nympha

Palazzo degli Alessandri (Piazza San Pellegrino) Mostra di pittura a cura dell’artista Riccardo Sanna e Paola Trappolini.

Palazzo Farnese (Ponte del Duomo) Mostra di pittura a cura dell’artista Maria Pia Rossini.

Piazza della Morte Viterbo Sotterranea, visite guidate, escursioni, per grandi e piccini. Apertura fino alle ore 24.

Ponte del Duomo Mostradello scultore Alessandro Cerroni.

Ponte del Duomo Artigiano delle candele Danilo Mucelli.

Apertura e visita guidata a cura dell’Arciconfraternità Madonna del Carmelo della Chiesa del Gonfalone in Via Cardinal la Fontaine, della Chiesa della Madonna della Carbonara in Via San Antonio 40 e della Chiesa di San Silvestro in Piazza del Gesù (ore 10-12 – 15-17).

Piazza Cappella Visite guidate in cantina del ‘200 a cura di Renato Petroselli.

Via dell’Incontro (accanto a Piazza Cappella) B&B G.H. Incontro, residenza medioevale. Mostra di pittura FiorArte, a cura di Sabrina Salvatori Studio d’arte dal 29 aprile al 1° maggio.

Palazzo del Drago Mostra collettiva dal titolo Fiori, emozioni a Palazzo del Drago, a cura del Comune di Viterbo, settore V.

B&B dei Papi. Cucina su ruote di Risto da Benedetta, allestimento a cura di Maria Olimpia Orsalini e Rita Forlenza in collaborazione con assessorato alle Politiche Sociali e B&B dei Papi.

DAL 24 APRILE AL 6 MAGGIO Presso inpianti sportivi Don Alceste Grandori (Via della Mazzetta) e Campo Sportivo Don Armando Marini (Villanova) II edizione San Pellegrino in Fiore Cup, torneo riservato alle categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti nati negli anni dal 2005 al 2010. Al torneo parteciperanno 61 squadre appartenenti a 22 società sportive di Viterbo e provincia con la presenza di SS Lazio, AC Perugia, Frosinone Calcio, AS Livorno Calcio, FC Rieti. L’evento conclusivo del torneo si terrà allo stadio Fioravanti di Tuscania.

DAL 25 APRILE AL 1° MAGGIO Palazzo Scacciaricci. Mostra di pittura a cura di Ilaria Massera e mostra fotografica Ritrattodimpresa 2018 a cura del movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese di Viterbo.

DAL 20 APRILE AL 20 MAGGIO

B&B L’Incontro. 12° mostra concorso di “Artigianato Artistico Forme e Colori della Terra di Tuscia,a cura di CNA di Viterbo e Civitavecchia, Cooperativa Girolamo Fabrizio e B&B L’Incontro (apertura giovedì, venerdì, festivi e prefestivi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19, ingresso libero).

27 APRILE Via del Ginnasio. Manifestazione L’arte del fare dialoghi con gli artigiani. Ore 11.00

DAL 24 MARZO AL 26 MAGGIO Piazza Verdi. Teatro dell’Unione di Viterbo Mirabilis Teatro Societas – Studio Associato per le Arti – Artes Mechanichae, mostra modelli di macchine sceniche progettati dai grandi architetti del ‘400 fiorentino. A cura del Comune di Viterbo e dell’ATCL, Associazione Teatrale Comuni del Lazio

Stand promozionale MONDO CONVENIENZA Piazza Don Mario Gargiuli via San Lorenzo Stand promozionale Bastet Associazione Felina Viterbese

Via Ottusa esposizione antica zecca viterbese all’interno della base di una torre medioevale a cura di Marco Guglielmi.

Piazza San Carluccio postazione Ufficio Turistico di Viterbo (Piazza Martiri D’Ungheria – 0761.226427). Si effettueranno anche visite guidate, per informazioni contattare la mail: info@visit.viterbo.it.

