Gli italiani dalle origini ai nostri giorni, ultimo libro della Casa editrice Serena, presentazione al Campidoglio in Roma

NewTuscia – VITERBO – La Casa Editrice Serena presenterà giovedì 3 maggio p.v. alle ore 16.00 presso la Sala della Piccola Protomoteca del Campidoglio in piazza del Campidoglio Roma, il suo ultimo libro pubblicato Gli italiani dalle origini ai nostri giorni scritto a quattro mani dalla dott.ssa Paola Zanoni e dal professor Mario Scaffidi Abbate.

Il libro descrive soprattutto i beni interiori degli italiani, i loro pregi accanto ai quali non mancano naturalmente i difetti per dare al libro un ritratto obiettivo ed esauriente. Gli autori descrivono attraverso la storia d’Italia, la Costituzione e importanti personaggi storici, con un linguaggio fluido e scorrevole, il carattere degli italiani e la loro indole. Ciò che si evince dal testo è il carattere deciso degli italiani, che sa quello che vuole e fa di tutto per ottenerlo e che soprattutto non si lascia influenzare. È un popolo che si distingue dagli altri per come parla, per come gestisce, per come cucina, per come si veste e per la sua indiscutibile creatività e genialità.

La dott.ssa Paola Zanoni è giornalista, laureata in Scienze Politiche ad indirizzo sociologico, è Ufficiale al Merito della Repubblica italiana, duchessa di Rivagrande e Ambasciatrice di Pace. È presidente dell’associazione culturale Academy of Art and Immage, titolare della Accademy Communication & Media Agency. Ha condotto varie trasmissioni televisive di cui è stata anche autrice.

Il professor Mario Scaffidi Abbate già ordinario d’italiano e latino nei licei, accademico tiberino e membro della Norman Academy ha al suo attivo una cinquantina di pubblicazioni fra romanzi, saggi, testi teatrali, poesie e traduzioni. Ha collaborato per più di vent’anni a diverse rubriche della Rai con sceneggiati di carattere storico e linguistico.