Cristina D’Avena e i Gem Boy in concerto a Castiglione in Teverina

NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA – Dopo una lunga serie di sold out e tantissime date in tutta Italia arriva a Castiglione in Teverina – sabato 28 aprile ore 22 in Piazza Maggiore – colei che ha fatto sognare intere generazioni con le sue canzoni, la regina delle sigle dei cartoni animati: Cristina D’Avena.

Tornare bambini anche solo per una sera, ripercorrere la spensieratezza, la purezza e catapultarsi nel mondo di folletti, gnomi, puffi, principesse ed eroi che animavano le giornate della nostra infanzia è una sensazione magica. Cristina D’Avena lo sa bene e proprio sulle indimenticabili sigle dei cartoni animati ha fondato tutta la sua carriera e la sua fama, confermata ancora una volta dal suo ultimo album “Duets-Tutti cantano Cristina” che ha avuto un grandissimo successo.

Proprio sulla scia di tale successo la cantante bolognese ha intrapreso il suo ultimo tour. Non potendo portare con sé tutte le star che hanno partecipato all’ultimo album, la cantante ha deciso di intraprendere questo viaggio con i Gem Boy, gruppo musicale rock demenziale italiano, famosi soprattutto per la creazione di cover parodistiche che spesso hanno visto le canzoni di Cristina D’Avena protagoniste.

Comitato festeggiamenti SS. Crocifisso

