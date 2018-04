Comunali Viterbo, il centro sinistra: “Valorizzare l’operato dell’amministrazione uscente, farne tesoro e andare oltre”

NewTuscia – VITERBO – Si è riunito presso la sede dell’Unione comunale del PD di Viterbo la coalizione di centro sinistra. Erano presenti il Partito Democratico, il vertice provinciale del PSI e il coordinamento dei socialisti democratici, il direttivo dell’associazione la voce dei giovani viterbesi, l’area ecologista, i responsabili di Centro solidale della provincia di Viterbo, i responsabili di associazioni cattoliche, nonché i rappresentanti della lista civica e di Moderati e riformisti e del gruppo promotore della civica di sinistra. La coalizione ha ribadito unanimemente l’esigenza di valorizzare il lavoro straordinario svolto dall’amministrazione comunale uscente. E’ stata ribadita tuttavia la necessità di fare tesoro dell’esperienza e di andare oltre, aggiornando l’agenda programmatica per i prossimi anni. Dopo aver risanato le finanze comunali, è possibile lavorare ad una visione e un progetto di sviluppo omogeneo e chiaro per la Città, potendo contare sugli investimenti fatti nel campo turistico, culturale e infrastrutturale.

Coerentemente con la condivisione di questo progetto e di questa impostazione programmatica la coalizione ha individuato all’unanimità quale candidata Sindaco Luisa Ciambella, come migliore risorsa da mettere in campo in una situazione cosi complessa. La coalizione ha espresso chiaramente che qualunque soggetto politico ed associativo lo desideri può prendere parte alla coalizione portando il proprio contributo alla formazione del percorso progettuale ed elettorale. Ogni uomo e ogni donna della nostra città può liberamente chiedere di partecipare al lavoro programmatico dando suggerimenti e consigli . E’ stato presente all’incontro il sindaco di Viterbo Leonardo Michelini, il quale ha ribadito la propria appartenenza al centro sinistra e il proprio impegno a promuovere la valorizzazione dell’attività amministrativa svolta dalla sua amministrazione, la prima di centro sinistra, dopo venti anni. La coalizione ha costituito un gruppo di lavoro aperto per la definizione del programma e delle priorità amministrative.

La coalizione di Centro Sinistra