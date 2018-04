Volley VBC, le squadre in campo sabato e domenica

NewTuscia – VITERBO – Due gli appuntamenti che vedranno impegnate le squadre Vbc sabato 28. Le prime a scendere in campo saranno le quattro formazioni del minivolley che prenderanno parte nel pomeriggio al raggruppamento Under 12 S3 in programma alla palestra dell’Ite “Paolo Savi” a Viterbo.

Sarà poi la volta, alle 18,15, della Serie D in trasferta a Civita Castellana per affrontare la Ceramica Scarabeo Junior Volley. Undicesime in classifica con 21 punti, 12 più delle ragazze diFrancesco Rita, all’andata le civitoniche uscirono dal PalaVolley di via Gran Sasso sconfitte 3/2.

Tre gli incontri in programma la domenica. Alle 11 la Under 12 di Danilo Turchi affronta al PalaVolley Vetralla Volley 1978. Con 6 punti totalizzati finora, le vetrallesi occupano il nono posto in classifica, un gradino sotto le viterbesi che di punti ne hanno 9.

All’andata finì 0/3.

Alle 17, l’Under 14 promozionale affronta in trasferta Asd Bracciano Volley, terza forza del girone con 29 punti, due in più delle viterbesi, quarte. All’andata si imposero le ragazze di Stefano Battisti per 3/1.

Infine, in trasferta nella Capitale, sarà la volta della Serie C di Danilo Turchi che alle 18,15 affronta Cali XIII. All’andata Taratufolo e compagne si imposero 3/1 sulle romane che sono attualmente decime in classifica con 26 punti, 13 in più delle viterbesi, tredicesime.

Giancarlo Guerra