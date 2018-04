Marco Mencio dell’Atletica Montefiascone vince a Castel S. Elia al 33° Trofeo AVIS

NewTuscia – CASTEL SANT’ELIA – Si è svolta mercoledì 25 aprile a Castel S. Elia la 33° edizione del Trofeo Avis, gara podistica regionale di 10 km. organizzata dalla sez. Avis del Comune in collaborazione con l’A.S.D. Atletica Nepi. Il percorso particolarmente veloce che si sviluppava su due giri all’interno del centro abitato del paese, come di consueto è stato perfettamente misurato, consentendo ai numerosi partecipanti un rilevamento cronometrico preciso sul ritmo di gara. La manifestazione di Castel S.Elia rappresentava anche la seconda tappa del “Circito 3 Comuni Running Tour”, e quest’anno a tagliare per primo il traguardo è Marco Mencio dell’Atletica Montefiascone che chiude la gara con un pregevole 34’22″0 con sensibili miglioramenti rispetto ai risultati dello scorso anno quando aveva chiuso la gara al 6° posto con 36’35″0.

Marco quest’anno è tornato anche alle manifestazioni fidal in Pista, tesserato con L’Atletica Alto Lazio prossimamente come mezzofondista di punta della squadra, parteciperà ai Campionati di Società fase regionale nei 1500 e 5000m.