Festeggiati i 25 anni di attività della Libertas Pilastro

NewTuscia – VITERBO – Il Meeting Libertas di Primavera svoltosi sabato 21 e domenica 22 aprile presso il centro sportivo parrocchiale Sacro Cuore, organizzato dall’ASD Libertas Pilastro92 in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas Viterbo è stata l’occasione per festeggiare i 25 anni di attività sportiva e l’appartenenza in tutto questo periodo alla Libertas. Il Presidente del Centro Nazionale Libertas, Prof. Musacchia Luigi non potendo partecipare ha inviato una comunicazione che si allega e che rappresenta “il sentimento profondo e sincero di apprezzamento e gratitudine nei confronti della ASD PILASTRO che per oltre un quarto di secolo la famiglia Turchetti: VERA E CARLO, si è spesa per l’attività motoria e sportiva, amatoriale ed agonistica e formativa, in favore dello sport italiano in generale e della Libertas in particolare. Un esempio per tutte le Associazioni che perseguono i valori dello sport per tutti. Ha ringraziato Sara Turchetti, che ha consentito alla Libertas di costruire in pochi anni una rete nazionale di associazioni di pattinaggio artistico a rotelle ricoprendo la carica di responsabile tecnico nazionale della Libertas”.

Il Presidente del Centro Provinciale Libertas di Viterbo, Rapiti Nildo, aggiunge un personale e affettuoso ringraziamento a Turchetti Vera (Vice Presidente del Centro Provinciale) ed al marito Carlo (Segretario e Consigliere del CP) che in questo mio primo anno di espletamento dell’incarico di Presidente Provinciale della Libertas di Viterbo hanno profuso una collaborazione importante e alquanto costruttiva che mi ha permesso di espletare il mio lavoro al meglio.

Il Presidente del Centro Provinciale Libertas di Viterbo, Rapiti Nildo ha consegnato una targa che rappresenta la ricorrenza della ASD Pilastro e un bouquet di fiori alla Presidente Vera Turchetti e alla Figlia Sara.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

(Rapiti Nildo)