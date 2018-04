Lavoro e imprese nella Tuscia, svolto un convegno presso la sede della Provincia

Dichiarazione del Presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi:

NewTuscia – VITERBO – Si è svolto in data odierna un incontro, presso la sala consiliare di Palazzo Gentili, in via Saffi n. 49 – Viterbo, in merito alle questioni ed alle criticità che interessano le realtà maggiormente rappresentative, a livello locale, del mondo del lavoro e dell’impresa.

Sono intervenuti S.E. il Prefetto di Viterbo, Dott. Giovanni Bruno, il Dott. Gian Paolo Manzella, Assessore Regionale Sviluppo Economico della Regione Lazio, la dott.ssa Alessandra Troncarelli, Assessore Politiche Sociali e Welfare della Regione Lazio, l’On.le Enrico Panunzi della Regione Lazio, il Dott. Augusto Ciarrotti, Presidente Unindustria Lazio, la Dott.ssa Stefania Palamides, Presidente Unindustria di Viterbo, il dott. Giuseppe Crea, Direttore di Federlazio Viterbo, dott.ssa Luigina Melaragni, CNA di Viterbo, il dott. Alberto Manzini, CGIL Viterbo, il sig. Fortunato Mannino, CISL Viterbo, ed il sig. Giancarlo Turchetti, UIL Viterbo, oltre a vari rappresentanti del mondo delle aziende.

L’appuntamento è stato un’occasione importante per favorire la conoscenza e la condivisione di proposte e progettualità, che potrebbero essere sviluppate in sinergia tra la componente pubblica, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.