Cubo Festival Un Borgo di Libri. Il programma completo

NewTuscia – RONCIGLIONE – Il Cubo Festival – Un Borgo di libri – Fiera del libro e dell’editoria, giunta alla seconda edizione e unica fiera letteraria in provincia di Viterbo, torna a Ronciglione dal 31 maggio al 3 giugno 2018 nello splendido scenario del Borgo Medievale di Ronciglione. Dopo il grande successo dell’edizione 2017, che ha visto la partecipazione di oltre 20 case editrici e più di 100 autori, il Cubo Festival anche per il 2018 ripropone il festival letterario. Anche quest’anno oltre alla Fiera del Libro e dell’editoria, cui hanno aderito già decine di case editrici e molte altre stanno facendo richiesta, il festival proporrà incontri con i grandi autori italiani e i giovani emergenti. Nel borgo di Ronciglione in quei giorni nascerà un piccolo villaggio editoriale, dove sarà dato spazio alle novità editoriali del 2018.

Le case editrici presenti alla fiera proporranno i testi dei loro autori che spaziano dalla letteratura, alla saggistica e alla scienza. Oltre agli espositori saranno realizzate quattro mostre permanenti. Due dedicate alla fotografia di Pietro Latini e Enrico Barbini. Una all’arte di Stefano Cianti, sul tema della reclusione, e una di Pietro Perelli, dedicata alle stampe in acquaforte. Anche quest’anno il festival darà un importante spazio alle edizioni per bambini con incontri con autori e laboratori didattici. Il Cubo Festival – Un Borgo di libri, che rientra nel Maggio dei libri, oltre a proporre incontri letterari e dibattiti, offrirà ogni sera agli spettatori un concerto musicale, che spazierà dalla musica di De Andrè, al jazz , al blues fino alla classica, a ingresso libero. Anche per il 2018 il festival sarà dedicato alla memoria del grande Tommaso Landolfi morto a Ronciglione nel 1979. Nel 2017 il Cubo Festival si è fatto promotore del gemellaggio tra i comuni di Pico, dove Landolfi è nato, e quello di Ronciglione, oltre all’intitolazione di una sala della Biblioteca Comunale. In programma alcune iniziative in ricordo del grande scrittore. Nel borgo saranno allestiti oltre agli stand della fiera, 4 arene per gli incontri, un book bar per gli aperitivi letterari e un Book Restaurant gestito dall’associazione culturale Mariangela Virgili, partner fondamentale del festival, dove poter degustare i prodotti del territorio.

Tra gli ospiti dell’edizione 2018 la Iena Sabrina Nobile, il giornalista Antonio Polito, l’attore e scrittore Francesco Riva, il conduttore televisivo Savino Zaba, Francesco Maria Arminio, Veronica Raimo, l’attrice Claudia Conte, il professore Michele Mezza e tantissimi altri. L’ingresso a tutte le manifestazioni sarà totalmente gratuito grazie al contributo d’importanti sponsor privati come Unipolsai, Unicoop Tirreno e Bcc di Ronciglione e Barbarano Romano e agli enti Regione Lazio e Fondazione Carivit. Grazie poi al progetto Libri Randagi dell’Unicoop Tirreno sarà possibile “adottare” sempre gratuitamente uno dei tanti libri disseminati sul percorso della fiera. Il festival oltre alla collaborazione dell’Associazione Mariangela Virgili si avvale di quella della Pro Loco Ronciglione, il Centro Ricerche e Studi, l’associazione Stanza di Birut, l’associazione In-Pari- Amo e la Scuola di musica di Ronciglione. Gli orari della fiera saranno il giovedì 31 maggio e venerdì 1 giugno dalle ore 16.30 alle 23.00, mentre il sabato 2 e la domenica 3 giugno dalle 10.30/13.00 la mattina e dalle 16.30/23.00 il pomeriggio. Qui sotto il programma completo della manifestazione:

Programma Cubo Festival – Un Borgo di Libri 2018

Giovedì 31 maggio

Ore 10.00 Giardino dei Borghi (Scuola Media)

“Il Pesce che scese dall’albero – La Mia Storia di Dislessico Felice” di Francesco Riva

Ore 11.00 Piazza degli Angeli

“Logica” di Emiliano Ippoliti – Egea Edizioni Università Bocconi

Ore 11.00 Giardino dei Borghi

Le rose di Agbogbloshie di Laura Guercio – Augh! Editore

Ore 17.00 Provvidenza

“Fermata del Bus” di Claudio Fiorentini – Alter Ego edizioni

Ore 17.00 Piazza degli Angeli

“Il pesce che scese dall’albero” di Francesco Riva – Sperling & Kupfer editore

Ore 17.30 Giardino dei Borghi

“Itinerari sospesi sui paesaggi della Tuscia” di Mario Dinarelli, – Annulli Editori

Ore 18.00 Piazza degli Angeli

“Parole parole … alla radio” di Savino Zaba – Graus Editore

Ore 18.30 Giardino dei Borghi

“Gargantua e Pantagruele” di François Rabelais – Gorilla Sapiens Edizioni

Ore 18.00 Provvidenza

“La peggio gioventù” di Francesco Crispino – Newton Compton Editori

Ore 18.30 Campo dei Fiori

“Geografia commossa dell’Italia interna.” Franco Maria Arminio – Bruno Mondadori Editore

Ore 19.00 Piazza degli Angeli

“Miden” di Veronica Raimo – Mondadori

Ore 19.00 Provvidenza

“Like Kobe. Il Mamba spiegato ai miei figli” di Francesco Poroli – Edizioni a colori

Ore 19.30 Giardino dei Borghi

“Marketing automation: verso una nuova era del marketing digitale di Americo Bazzofia e Fabio Morelli – Casa Editrice Serena

Ore 21.30 Piazza degli Angeli

Con permesso Don Raffaé – Spettacolo teatrale liberamente ispirato alla canzone Don Raffaé

Ore 22.00 Piazza degli Angeli

Faber Folk Trio – Omaggio a De André

Venerdì 1 giugno

Ore 11.00 Piazza degli Angeli

“Le ore della contentezza” di Tea Ranno – Armando Curcio Editore

Ore 11.00 Giardino dei Borghi

“Agata la donna cannone” di Barbara Brocchi – Armando Curcio Editore

Ore 17.00 Piazza degli Angeli

“La Rivoluzione di Papa Francesco” di Americo Mascarucci – Historica Edizioni

Ore 17.00 Campo dei Fiori

“Chimera e altre illusioni” di Mauro Negretti – Tuga Edizioni

Ore 17.00 Giardino dei Borghi

“Roma e i figli del male. La notte del commissario Castigliego” di Alessandro Maurizi – Frilli Editori

Ore 17.00 Provvidenza

“Napoli amore mio. Un viaggio oltre il pregiudizio” di Valeria Genova – Graus Editore

Ore 18.00 Provvidenza

“Il campione antifascista” di Massimiliano Mascolo – David Ghaleb Editore

Ore 18.00 Campo dei Fiori

“Giulia Farnese. Femina, mater et domina” di Giuseppe Moscatelli – Annulli Editori

Ore 18.00 Piazza degli Angeli

“Déjà vu” di Francesco Cundari – Editore il Saggiatore

Ore 18.00 Giardino dei Borghi

“Vita e la coppa della resurrezione” di Alessandra Cinardi – Armando Curcio Editore

Ore 19.00 Provvidenza

“Due gocce di anice nel caffè” di Alessandro Tittoto – Caravella Editrice

Ore 19.00 Campo dei Fiori

“Gli spiriti selvaggi. La leggenda dei cavalieri di Asha” di Andrea De Angelis – Dark Zone Edizioni

Ore 19.00 Giardino dei Borghi

“Quando ammazzarono i precari” di Cristian Giodice – Lorusso Editore

Ore 19.00 Piazza degli Angeli

“Riprendiamoci i nostri figli. La solitudine dei padri e la generazione senza identità” di Antonio Polito – Marsilio editore

Ore 21.30 Piazza degli Angeli

L’ultimo maledetto- Reading Musicale letterario tratto dal libro “Il primo Dio” di Emanuel Carnevali – D Editore

Ore 22.00 Piazza degli Angeli

Miriana Bigi Duo

Sabato 2 giugno

Ore 11.00 – 12.30 Giardino dei Borghi (Laboratorio gratuito per bambini)

“Ri-Costituente. La costituzione italiana illustrata.” Di Daniele Capo – David Ghaleb Editore

Ore 11.00 Provvidenza

“Nell’Indaco notturno – Dialogo di un anno.” Di Terry Olivi – Edizioni La vita felice

Ore 11.30 Via Borgo di Sopra 60

“Racconti in Gabbia” Lettere dal Carcere – Reading e performance artistica

dell’artista Stefano Cianti basato sul progetto realizzato dall’associazione Arca con i detenuti delle Carceri del Lazio

Ore 12.00 Provvidenza

“Contro Versi, poesie prete-à-porter” di Manuela Minelli

Ore 16.00 – 17.30 Giardino dei Borghi (Laboratorio gratuito per bambini)

“Cappuccino e Cappuccetto” di Fulvia Degl’Innocenti – Terra Nuova edizioni

Ore 16.30 Provvidenza

“Ritorno a Harlem” di Claude McKay – D – Editore

Ore 17.00 Piazza degli Angeli

“Schiavo della sua libertà” di Tommaso Bucciarelli – Armando Curcio Editore

Ore 17.00 Campo dei Fiori

“Il Romanticismo portoghese: da Almeida Garrett a Camilo Castelo Branco” – Tuga Edizioni. Interverrà Federico Giannattasio, traduttore di “Viaggi nella mia terra” e “Cuore, Testa e Pancia”.

Ore 17.30 Provvidenza

“Il cibo di casa tra fiabe e realtà. Tracce di memoria dei sapori di Calcata” di

Aurora Cecchini e Carlo Tonnarini. – Emia Edizioni

Ore 17.30 Giardino dei Borghi

“Nemesis” di Federica Rinaldoni – La Caravella Editrice

Ore 18.00 Campo dei Fiori

“La ballata di Ester” di Teresa Cuparo – Emia Edizioni

Ore 18.00 Piazza degli Angeli

“Giardino e morte del Signor Palomar ” di Antonello Ricci – David Ghaleb Editore

Ore 18.30 Provvidenza

“Emanuela nelle braccia dell’Islam? Sufismo e Jihad della donna dai mille volti.” – di Anna Maria Turi – Edizioni Segno

Ore 18.30 Giardino dei Borghi

AA.VV. (a cura di Francesca Ceci), Fascinazione Etrusca – Annulli editori

Ore 19.00 Piazza degli Angeli

“Il Vino e le rose” di Claudia Conte – Armando Curcio Editore

Ore 19.00 Campo dei Fiori

Tempus Librorum by Il Rinascimento – Odissea di Omero Presenta Giulia Brunelli

Ore 22.00 Piazza degli Angeli

JRS Power Trio (Blues)

Domenica 3 giugno

Ore 10.30 – 12.30 Giardino dei Borghi (Laboratorio gratuito per bambini)

“L’Elefantina dimenticona” di Andrew Newman – Terra Nuova edizioni

Ore 10.30 – 12.30 Piazza degli Angeli (Passeggiata racconto)

Narrare Ronciglione con Antonello Ricci e la Banda del Racconto

Ore 11.30 Provvidenza

“Il tiranno politico gelone, fra oriente e occidente” di Filomena Lombardo – Emia Edizioni

Ore 16.30 Provvidenza

“La gabbia” di Maurizio Cohen – Riccardo Condò Editore

Ore 17.00 Piazza degli Angeli

“Per metà fuoco per metà abbandono” di Sabrina Nobile – SEM Società Editrice Milanese

Ore 17.00 Giardino dei Borghi

“Il dolore del tiglio” di Laura Scanu – David and Matthaus edizioni

Ore 17.00 Campo dei Fiori

“VOCI” di Ignazio Semilia – Emia Edizioni

Ore 17.30 Provvidenza

“Tombini in fuga” di Francesco Ceccamea – David Ghaleb Editore

Ore 18.00 Campo dei Fiori

“Cronache metafisiche” di Marco Saverio Loperfido – Annulli Editori

Ore 18.00 Giardino dei Borghi

“L’amore ci farà appezzi, ancora” di Valerio Valentini – D-Editore

Ore 18.00 Piazza degli Angeli

“Tutte le ragazze con una certa cultura hanno almeno un poster di un quadro di Schiele in appeso camera” di Roberto Venturini – SEM Società Editrice Milanese

Ore 18.30 Provvidenza

“La lunga ombra di un sogno” di Roberta Mezzabarba – La Caravella Editrice

Ore 19.00 Giardino dei Borghi

“Gli italiani dalle origini ai nostri giorni” di Paola Zanoni e Mario Scaffidi Abbate – Casa Editrice Serena

Ore 19.00 Campo dei Fiori

Tempus Librorum by Il Rinascimento – Favole al Telefono di Gianni Rodari di Giulia Brunelli

Ore 19.00 Piazza degli Angeli

“Algoritmi di libertà” di Michele Mezza – Donzelli Editore

Ore 21.30 Piazza degli Angeli

Il Fantastico racconto – Reading teatrale dedicato a Tommaso Landolfi

Ore 22.00 Piazza degli Angeli

Note tra libri, leggende e cinema – Ensemble Musicale Scuola di Musica Altissimi

Dirige il Maestro Fernando De Santis