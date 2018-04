Basket giovanile, la Asd Blu Star all’Adriatica Cup a Pesaro

NewTuscia – VITERBO – La Blu Star Basket Viterbo, affiliata al Centro Provinciale Libertas di Viterbo, per l’ottavo anno consecutivo parteciperà alla ventesima edizione dell’Adriatica Cup, una delle più complete e prestigiose rassegne del basket più giovane in Italia, che quest’anno sarà di scena sull’Adriatico, a Pesaro, Gabicce e Cattolica con la partecipazione di oltre duecento formazioni presenti.

La partecipazione si svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio.

Il Presidente e competente allenatore Lillo Ferri, della ASD Blu Star Basket Viterbo presenterà due formazioni: Aquilotti (2007-08) e Scoiattoli (2009-10).

Saranno, come sempre, accompagnati da un nutrito numero di genitori per una intensa tre giorni di basket ed un esperienza unica per i piccoli cestisti della Tuscia.

Il Centro Provinciale di Viterbo nel condividere l’utilità sportiva di tale partecipazione augura a tutti gli atleti che stanno per gareggiare un sincero divertimento e una esperienza positiva.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Rapiti Nildo