Amelia, 25 Aprile, sindaco Pernazza replica a polemiche su mancata esecuzione Bella Ciao

NewTuscia – AMELIA – “Il brano Bella Ciao non è previsto nel cerimoniale di Stato per le celebrazioni del 25 Aprile”. Lo dice il sindaco, Laura Pernazza, commentando le polemiche suscitate dalla mancata esecuzione della canzone in occasione della ricorrenza della Resistenza ad Amelia.

“A Piazza Venezia a Roma, il presidente della Repubblica, il ministro Pinotti e le più alte cariche istituzionali – osserva la Pernazza – hanno presieduto alla cerimonia commemorativa del 25 Aprile presso l’Altare della Patria. Come previsto dal cerimoniale di Stato, non è stato eseguito il brano “Bella Ciao” dalla banda interforze delle forze armate. Ciò non ha sortito alcuna protesta, visto che si è sempre operato in tal modo, eppure a Roma sono milioni di persone.

Questa – spiega il sindaco – è stata la scelta anche dell’amministrazione comunale di Amelia, quella cioè di attenersi al cerimoniale ufficiale. Si può condividere oppure no – conclude – non credo però che soltanto perché una cosa è stata sempre fatta così debba per questo essere considerata la più opportuna e dovuta senza soluzione di continuità”.

Amelia, Tari: Comune scova 6 per cento di errore in calcolo bollette

“E’ soltanto del 6,4 per cento il margine di errore nel calcolo delle bollette Tari 2018”. Lo comunica l’amministrazione comunale rendendo noto che al termine dell’esame su un totale di 6mila e 102 bollette emesse, 390 non sono risultate corrette. “L’errore riguarda il numero dei componenti il nucleo famigliare, spiega il Comune che in una nota invita i cittadini a controllare il dato.

“Abbiamo lavorato – sottolinea il sindaco, Laura Pernazza – affinché le tariffe rimanessero sostanzialmente invariate ed in alcuni casi sono anche diminuite, quindi ciascuno potrà fare un primo controllo confrontando l’attuale importo con quello dell’anno precedente. A rettifica delle bollette errate, l’Asm – informa il sindaco – procederà ad inviare una nuova cartella che annulla e sostituisce la precedente. Stiamo approfondendo con gli uffici Asm – conclude – il motivo per cui si è generato questo disallineamento della banca dati ed aggiorneremo in tal senso i cittadini, scusandoci nel frattempo per il disagio arrecato”.