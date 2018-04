Acquapendente: successo per la Podistica della Liberazione, in attesa della Francigena Marathon

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Mercoledì 25 aprile 2018 anche Acquapendente ha onorato la festa della Liberazione con la deposizione della classica corona di alloro sulla lapide dei caduti. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Angelo Ghinassi, il Parroco Don Enrico Castauro, rappresentanti dello SPI CGIL, con la partecipazione della Banda locale. (Clicca due volte sulle foto per ingrandire).

Oltre alla commemorazione, si è tenuta, in Piazza G. Fabrizio, la tradizionale Festa della Liberazione e la Festa del bambino, con mini podistica. Manifestazione ben riuscita anche quest’anno, con 230 bambini iscritti ed oltre 100 podisti.

Acquapendente vanta una lunga tradizione sportiva, legata in particolare alla podistica. Infatti, sono previsti a breve due importanti eventi sportivi primaverili: il Roghete Trekking e l’European Francigena Marathon.

Roghete Trekking si svolgerà domenica 29 aprile: si tratta di un’affascinante escursione all’interno del Parco Naturalistico della riserva Naturale Monte Rufeno.

Programma

Ore 9,30 Raduno partecipanti punto ristoro Le Roghete (SS Cassia Km 136,3)

Ore 10 .00 Partenza Percorso naturalistico di Km 12

Ore 13.00 Sosta per il Pranzo all’Agriturismo le Roghete con piatti tipici del territorio

Iscrizione: contributo € 5,00 con riconoscimento

Iscrizione con riconoscimento e pranzo € 20,00

Si avvicina anche l’evento clou della stagione sportiva aquesiana, che coinvolge anche i comuni di San Lorenzo, Bolsena e Montefiascone: l’European Francigena Marathon, che quest’anno si svolgerà domenica 27 maggio. La manifestazione, giunta quest’anno alle 6° edizione, vuole unire la passione per lo sport allo scoperta della Via Francigena, in un percorso che ripercorre l’antico sentiero dei pellegrini diretti a Roma. Manifestazione che in questi ultimi anni ha ottenuto un successo crescente, con più di mille iscritti, provenienti da ogni parte del mondo. Per informazioni: www.francigenamarathon.it/

Le iscrizioni possono essere effettuate presso l’Ufficio Sport e Turismo del Comune di Acquapendente, durante i seguenti giorni e orari:

Venerdì 27 Aprile 7.30 – 12.30

Sabato 28 Aprile 7.30 – 12.30

Mercol. 02 Maggio 7.30 –12.30 17 – 19

Giovedì 03 Maggio 7.30 – 12.30 17 – 19

Venerdì 04 Maggio 7.30 – 12.30 17 – 19

Sabato 05 Maggio 7.30 – 12.30

Lunedì 07 Maggio 7.30 – 12.30 17 – 19

Martedì 08 Maggio 7.30 – 12.30 17 – 19