Viterbo, sabato la messa in ricordo dei caduti della Rsi

NewTuscia – VITERBO – Si svolgerà sabato 28 aprile 2018, alle ore 17.30, a Viterbo, nella chiesa di San Marco, situata in piazza del Teatro, la Santa Messa in ricordo dei caduti della Repubblica Sociale Italiana.

Ad annunciarlo é Romano Sini, presidente provinciale dell’Unione Nazionale Combattenti della Rsi.

“Siamo ancora addolorati per la recente scomparsa del professor Alessandro Bordoni – dichiara Sini – combattente della Rsi e presidente per molti anni del nostro sodalizio, grande esempio di onestà e rettitudine. Durante la funzione religiosa di sabato pomeriggio ricorderemo con commozione i nostri caduti e dispersi in guerra, migliaia di uomini e donne che sacrificarono la loro giovinezza per un ideale. Soldati dell’Onore, caduti in combattimento o vigliaccamente trucidati a guerra finita, vittime innocenti dell’odio fratricida.

Invitiamo tutti a partecipare alla Santa Messa – conclude Sini – per ricordare il sacrificio dei nostri soldati e pregare per loro.”

Unione Nazionale Combattenti RSI, presidenza provinciale di Viterbo

Continuità Ideale, Viterbo