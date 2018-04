Ottima la prima prova del Trofeo Esordienti 2018 di Atletica Leggera per l’Alto Lazio Asd

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Domenica 22 aprile presso il campetto polivalente in località Priati a Civita Castellana si è svolta la 1^ prova del Trofeo Esordienti 2018 e, già come lo scorso anno ottimamente organizzata dalla locale associazione di atletica leggera ASD ALTO LAZIO che da oltre 30 anni svolge e promuove questa bellissima disciplina sportiva, per una sana crescita formativa e psico-motoria dei giovani atleti, che va oltre il risultato individuale e servirà come bagaglio per affrontare meglio la propria vita. Alla manifestazione hanno preso parte circa 100 giovani atleti dai 6 agli 11 anni, provenienti da tutta la provincia di Viterbo, nelle seguenti gare di Triathlon: (ESORDIENTI “C”/”B” maschi e femmine) velocità 50 mt; lancio del vortex ; resistenza 300 mt; :(ESORDIENTI “A” maschi e femmine) stessa gara di velocità e vortex + resistenza 600 mt.

Presenti alla manifestazione il presidente e il fiduciario tecnico della Fidal di Viterbo prof. Sergio Burratti e Federica Gregori affiancati dal consigliere regionale Fidal Lazio prof. Giuseppe Misuraca, oltre i vari tecnici e dirigenti delle società partecipanti che hanno elogiato l’organizzazione e l’Amm.ne Comunale per il patrocinio e la collaborazione con l’Alto Lazio asd per l’ottima riuscita. Questi i risultati degli atleti Alto Lazio asd giovanile di Civita Castellana nel TRIATHLON esordienti/C masch. : 2° Simmini Cosimo 85 punti; 3° Mariani Paolo 84,5 pt; 4° Natili Jacopo 76 pt; 6° Ippoliti Stefano 75 pt; 9° Viggi Samuele 67 pt. TRIATHLON esordienti/B masch.: 1° Nelli Alessandro 89 punti; 6° Sbaraglia Michele 74 pt; 8: Baccanari Francesco 71 pt. TRIATHLON esordienti/A masch.: 2° Poli Lorenzo Massimo 84 pt; 5° Mariani Giulio 77 pt; 6° Tofanacchio Leonardo 76pt.- TRIATHLON esordienti/C femminile: 4^ Diamantis Elli Ioanna 84pt. TRIATHLON esordienti/B femminile: 2^ Ceccani Alice 84 pt; 4^ Iorio Michelle 79 pt; 6^ Magnifica Giorgia 76 pt; 7^ Zannotti Armanda Francis 73 pt; 8^ Simmini Giulia 72 pt; 9^ Menicocci Chiara 71 pt. – TRIATHLON esordienti/A femminile: 1^ Diamantis Dafne 88 punti. In evidenza nella giornata per gli Esordienti C/ Masch. Simmini Cosimo ha vinto la gara dei mt 50 in 10”3 e Mariani Paolo ha vinto il lancio del vortex con mt 15,40. Negli Esordienti B/ Masch.

Nelli Alessandro ha vinto i mt 50 con 8”1 e i mt 300 con 59”5. Negli esordienti/B femm. Ceccani Alice ha vinto i mt 50 con 8”4, mentre per gli esordienti A /femm. Diamantis Dafne ha vinto i mt 50 con 8”4 e il vortex com mt22,50. Tutti questi ottimi risultati incoraggiano i giovani atleti a perseguire risultati migliori nelle prossime prove previste e confermano l’ottimo lavoro di allenamento e preparazione svolto dalle istruttrici Calcinari Antonella e Pazzaglia Manila.