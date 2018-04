Olbia – Viterbese Castrense, i biglietti in vendita

NewTuscia – VITERBO – In riferimento alla circolare n. 37 del 30 marzo ’07 ed in riferimento alla gara in oggetto, l’Olbia Calcio 1905 comunica di aver attivato la prevendita dei tagliandi per il settore Ospiti (capienza 738 posti), al prezzo di € 10,00 + diritti di prevendita.

I tagliandi saranno disponibili presso i punti vendita del circuito CIAOTICKETS indicati sul sito www.ciaotickets.com o acquistabili online al seguente link http://www.ciaotickets.com/evento/olbia-calcio-1905-viterbese

In ossequio alle vigenti disposizioni, si ricorda che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti terminerà alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.