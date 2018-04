Narni, effettuato il collaudo del campo di gara per la Corsa all’Anello

NewTuscia – NARNI – La commissione della Asl e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, stamattina ha effettuato il collaudo del campo di gara, con pista in sabbia, sul quale domenica 13 maggio verrà disputata la 50esima edizione della Corsa all’Anello.

La commissione, controllando attentamente il percorso, ha espresso il suo parere a riguardo, dettando delle regole che dovranno essere rispettate tassativamente dalle scuderie dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria.

Per questo motivo oggi pomeriggio alle 18, il sindaco e presidente dell’Ente Corsa all’Anello Francesco De Rebotti, l’assessore alla Corsa all’Anello Silvia Bernardini ed il segretario generale dell’Ente Corsa Carlo Capotosti hanno indetto una riunione straordinaria con i responsabili della segreteria tecnica dell’Ente Corsa Filippo Miliacca e Marco Carlini, i capo priori Cesare Antonini, Giuseppe Ratini e Danilo Regis ed i responsabili delle scuderie Marco Della Rosa, Edoardo Secondi e Diego Cipiccia, rispettivamente dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, per capire quale soluzioni adottare in previsione della Corsa all’Anello, al fine da adempiere alle prescrizioni della Asl e del Ministero.

Dall’Ente Corsa smentiscono le voci che si sono susseguite nelle ultime ore , sul fatto che la gara equestre non si correrà e si riservano di dare informazioni riguardo le decisioni prese in merito, dopo l’incontro straordinario di oggi pomeriggio.

Ente Corsa all’Anello