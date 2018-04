“HALLO! I’M JACKET!” al Teatro Francigena Capranica

NewTuscia – Pervaso da toni fortemente ironici, Hallo! I’m Jacket! è il riflesso ridicolo e dissacrante di un sentire che trae origine da riflessioni amare che riguardano in generale il cosiddetto “mondo contemporaneo”, con la sua rapidità da fast food mediatico, cultura usa e getta e ansia performativa.

Immersi fino al collo in una realtà che sembra dare sempre più credito a ciò che semplicemente è di tendenza, ci “facciamo beffa” di questo nostro mondo contemporaneo, costantemente assillato dall’idea di essere: produttivo! seduttivo! interessante! alternativo! figo! indipendentemente da quali siano i contenuti e i saperi.

In Hallo! I’m jacket! tutto viene estremizzato: la performance artistica è metaforicamente tradotta con la prestazione sportiva. Il performer, un atleta che, sul palco, sventola con convinzione la bandiera bianca della mancanza totale di contenuti. Sul volto, lo smagliante sorriso dell’idiozia. Il teatro, è paradossalmente trasformato nello stadio che accoglie all’attesissimo “campionato mondiale della performance”.

I due performer, i due buffoni, i due clown di questo spettacolo lottano, gareggiano, danzano, sudano… per nulla! Solo per piacervi, per farvi divertire. La ridicola caricatura di un mondo zoppo, ma che corre trafelato verso il successo. Un successo qualsiasi. Un mondo paradossalmente svuotato di senso e di contenuto. Di amore e di poesia.

CREDITI – Regia Elisa Canessa; con Federico Dimitri e Francesco Manenti; assistenza artistica Stefano Cenci e Giorgio Rossi; produzione Compagnia DIMITRI/CANESSA, co-produzione Associazione Sosta Palmizi, Armunia.