Gli ebook sbarcano nel Sistema bibliotecario Lago di Bolsena

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Le biblioteche del Sistema bibliotecario Lago di Bolsena (Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Valentano) sono liete di comunicare l’attivazione di un nuovo servizio gratuito per i numerosi frequentatori delle biblioteche afferenti. D’ora in avanti gli utenti del Sistema avranno a disposizione, oltre al già vasto patrimonio documentario in formato cartaceo, anche nuove risorse digitali, accessibili facilmente dal sito del sistema (www.bibliolabo.it).

Il progetto Ebook in biblioteca, finanziato dalla Regione Lazio (L.R. 6/2013 e L.R. 26/2009), prevede l’acquisizione di nuovo patrimonio digitale: tanti ebook che saranno disponibili per il prestito attraverso l’interfaccia grafica SebinaYou, cliccando sull’icona apposita predisposta sul sito. Mediante la ReteINDACO, piattaforma globale di contenuti digitali, chiunque potrà facilmente consultare ebook, musica, video, dizionari, film, corsi di lingue, audiolibri, e-learning, videogiochi, banche dati e qualsiasi altra risorsa digitale disponibile sulla piattaforma.

Accedere al nuovo servizio è davvero semplice, è sufficiente essere iscritti in una delle biblioteche comunali del Sistema ed autenticarsi con le credenziali d’accesso fornite dai bibliotecari al momento dell’iscrizione. Una volta entrati nel proprio spazio personale sarà possibile non solo prendere in prestito gli ebook disponibili e leggerli sul proprio dispositivo preferito, ma anche gestire prenotazioni, proporre suggerimenti d’acquisto, controllare le consultazioni effettuate, accedere ai materiali già consultati ed agli ebook commerciali in corso di lettura.

Il progetto si va ad aggiungere ai già tanti servizi culturali offerti dal Sistema, nell’ottica di incrementare il numero dei lettori e promuovere la lettura presso un pubblico sempre più ampio e diversificato, anche attraverso l’adozione di nuovi linguaggi e delle tecnologie digitali.