Beach Volley scuole II grado. L’Itis “Leonardo da Vinci” di Viterbo campione regionale 2017/2018

NewTuscia – VITERBO – La rappresentativa dell’Itis “Leonardo da Vinci” di Viterbo si laurea campione regionale 2017/2018 di Beach Volley. Il terzetto composto dai fratelli Federico e Gianmarco Panunzi e da Marzio Fabbri si è aggiudicato il titolo superando il Liceo Socrate di Roma nel corso delle finali regionali dei Campionati studenteschi per le scuole di II grado svoltisi questa mattina (giovedì 26 aprile) all’interno dello straordinario complesso sportivo del Roma Monteverde club.

Allenati dalla professoressa Lorella Amici, dopo aver vinto il titolo provinciale, i tre ragazzi hanno dominato il proprio girone eliminatorio e superato in semifinale il Liceo Severi di Frosinone. Non sono riuscite, invece, a superare le fasi eliminatorie, le rappresentative del Liceo “G.Galilei” di Tuscania (maschile) e per il femminile quella dell’Istituto magistrale “Santa Rosa da Viterbo” formata da Federica Aquilio, Martina Loddo e Viola Guerra allenate dal professor Marco De Falco.

“Devo complimentarmi con i ragazzi per averci regalato un risultato davvero esaltante – è il commento a caldo della professoressa Letizia Falcioni dell’Ufficio scolastico di Viterbo. Ora l’appuntamento è dal 16 al 19 maggio prossimi per prender parte alle finali nazionali in programma a San Vito lo Capo (Trapani)”.