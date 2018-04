Alfie, Aurigemma (FI): “Il diritto alla vita è fondamentale e imprescindibile”

NewTuscia – ROMA – “Il caso del piccolo Alfie Evans sta scuotendo da giorni le nostre coscienze. La storia è nota e pone una serie di attente riflessioni. Innanzitutto, ricordiamo l’importanza assoluta del diritto alla vita: detto questo, non riusciamo veramente a comprendere come possa un tribunale ( nel caso specifico la giustizia inglese) decidere le sorti di un bimbo di 23 mesi.

Cosi facendo si stravolge, si mette in discussione anche il solido rapporto di alleanza, di fiducia tra medico e paziente. Inoltre, tutto questo è per certi versi offensivo e irrispettoso nei confronti dei genitori, che con dignità e grande senso di responsabilità continuano a portare avanti la propria battaglia. Noi siamo al loro fianco perché il rispetto dell’uomo è un valore fondamentale e prioritario. Per questo, condividiamo la posizione dell’Associazione Medici Cattolici, e speriamo che l’importanza della vita, dei suoi valori, torni a prevalere”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma