26 aprile 1478, 28 aprile 1945

di Serena Biancherini

NewTuscia – Gli argomenti di carattere storico di enorme e, relativamente parlando, attuale importanza del mese di aprile, ruotano attorno alla Liberazione, durante la seconda Guerra Mondiale. Pagine e pagine di ricordi e testimonianze vanno a riempire appelli per non dimenticare, sono alla base del significato di feste ed eventi nella data del 25 e argomento di programmi televisivi.

Il 28 aprile 1945 a Giulino veniva fucilato Benito Mussolini insieme a Clara Petacci. Questo mese però è importante anche per un’antica famiglia fiorentina, quella dei Medici. Il 26 aprile 1478 veniva portata a compimento la congiura che la famiglia rivale dei Pazzi aveva ordito contro il Magnifico e suo fratello Giuliano quindicenne.

Lo scrittore, umanista e mecenate ha svolto un ruolo cruciale, politicamente e culturalmente nella Firenze rinascimentale mantenendo il controllo dei territori assoggettati e rinforzando al contempo le istituzioni repubblicane, ma la politica intrapresa contro gli interessi territoriali di Papa Sisto IV è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo (per la famiglia Pazzi almeno) sfociando nella Congiura dei Pazzi.

Ogni generazione della famiglia Medici ha dovuto subire una congiura ma quella capeggiata dalla famiglia Pazzi con l’appoggio del papa è stata l’unica che abbia portato all’eliminazione fisica di un membro.

Il 28 aprile è stato ucciso Benito Mussolini dai partigiani, il 26 aprile Giuliano dei Medici per mano di Francesco de’ Pazzi e Bernardo Baroncelli, ed entrambe le date hanno significativamente cambiato gli orizzonti politici e segnato una svolta nella storia dei loro rispettivi tempi. Lorenzo, già carismatico, sopravvissuto all’attentato divenne il fulcro della sua città e figura di spicco al livello nazionale accompagnando il suo nome a quello di Pico della Mirandola, Botticelli, Michelangelo e Poliziano tra gli altri; l’Italia all’alba della morte del Duce aveva già assunto il volto della nuova era moderna.

Storici, bibliografi e appassionati ne hanno studiato la personalità e analizzato le azioni fin dove possibile, pertanto non si vuole esporre o dare una visione politica di queste due figure ma solo far riflettere sull’importanza dello sviluppo di un’intelligenza critica personale.

Questi due uomini, adesso considerati personaggi, (che non sono citati insieme per essere messi al confronto), nel bene e nel male hanno deciso le sorti dei contemporanei e da quegli stessi e dai posteri sono stati giudicati, ma le azioni di un singolo, per quanto potente, per essere portate avanti devono esse corroborate dall’appoggio dei contemporanei, come le rivoluzioni prima e le votazioni poi hanno dimostrato.