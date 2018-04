Al via Tuscia al femminile, la manifestazione dedicata alla salute della donna

NewTuscia – VITERBO – Da giovedì 26 a domenica 29 aprile Tuscia Events, in collaborazione con Larry Smith centri commerciali, presso il Centro commerciale Tuscia, organizza “Tuscia al Femminile”, miscellanea di eventi ed occasione di incontri con professionisti della salute e del benessere incentrati sull’universo femminile. La manifestazione prende spunto dalla ricorrente, in data 22 aprile, Giornata Nazionale per la Salute della Donna (istituita dal Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2015) e mira a “richiamare” l’attenzione delle donne alla propria cura: da qui lo slogan storico “Non ti scordar di te”!

Tutte le donne sono invitate ad intervenire per ascoltare o chiedere consulenze personalizzate oltre partecipare a dimostrazioni e test gratuiti.

Le prime 250 donne di ogni giornata che parteciperanno agli incontri riceveranno in omaggio una bag contenente: buoni per visite specialistiche gratuite o per acquisti di servizi/prodotti scontati, un delizioso muffin il cui ingrediente base sarà la rinomata “patata viola” (il tubero dalle proprietà antitumorali), prodotti e campioncini bio messi a disposizione da alcuni esercizi del Centro Commerciale.

Come è strutturata la manifestazione?

I pomeriggi delle date indicate (a partire dalle ore 16.00) oltre alla presenza di desk informativi a disposizione dei visitatori per consigli e test gratuiti nei settori dell’estetica, salute, fitness e tutela personale, si svolgeranno una serie di conferenze, nel dettaglio:

Giovedì 26 aprile

Ore 16.30 – Nicoletta Meschini (insegnante di danza del ventre anche presso Palestra 2 Shuren Wellness Club): “Tra i veli d’Oriente: una danza delle Donne per le Donne”, esibizione e spiegazione dei benefici di questa danza per il corpo femminile.

Ore 17.00 – Dott.ssa Silvia Baroncelli (nutrizionista): “Consigli per una sana ed equilibrata alimentazione nelle varie fasi della vita della donna”

Ore 17.40 – Valentina Bruno (vicepresidente del Centro Antiviolenza Erinna): “Donne contro la violenza alle Donne”, si presenteranno le attività dell’Associazione Erinna su Viterbo

Ore 18.30 – Polizia Postale e delle Comunicazioni: “#DonneSmart” presentano il Cyberbullismo, lo Stalking, il Sexting e come difendersi dal Web

Venerdì 27 aprile

Ore 16.30 – Loriana Lucciarini presenta il libro “4 Petali Rossi – Frammenti di storie spezzate”… il coraggio di raccontare

Ore 17.00 – Dott Dott.ssa Silvia Baroncelli (nutrizionista): “Consigli per una sana ed equilibrata alimentazione nelle varie fasi della vita della donna”

Ore 18.15 – Polizia Postale e delle Comunicazioni: “#DonneSmart” presentano il Cyberbullismo, lo Stalking, il Sexting e come difendersi dal Web

Ore 19.00 – Dott.ssa Adriana Coelho (psicologa): “Diventare Mamma e restare Donna”

Sabato 28 aprile

Ore 16.00 – Valentina Lorenzetti (insegnante di polr dance presso Palestra 2 Shuren Wellness Club): “Pole dance. I benefici ed i segreti della danza acrobatica più femminile che ci sia”

Ore 16.30 – Patrizia Sileoni, Simona Tartaglia Capitani, con la partecipazione straordinaria di Amalia Pascale Stipa, presentano “La Vita è Donna…”, esperienze di successo nella lotta contro il cancro

Ore 17.00 – Palestra 2 Shuren Wellness Club: “Donne e Sport: gli effetti salutari dello sport per la Donna”, esibizioni di Danza del Ventre, Muay Thai, Pole Dance, Krav Maga accompagnate da relazioni tecniche sui particolari benefici psicofisici di queste discipline per le donne.

Ore 17.30 – Dott.ssa Elisa Alessandroni (biologa, nutrizionista, personal trainer): “Soluzioni possibili contro l’invecchiamento cellulare”

Ore 18.00 – Palestra 2 Shuren Wellness Club: “Donne e Sport: gli effetti salutari dello sport per la Donna”, esibizioni di Danza del Ventre, Muay Thai, Pole Dance, Krav Maga accompagnate da relazioni tecniche sui particolari benefici psicofisici di queste discipline per le donne.

Ore 18.40 – Dott.ssa Elisa Piazzoli (Medicina Estetica e Ozonoterapeuta): “Medicina estetica o chirurgia estetica?”

Domenica 29 aprile

Ore 16.00 – Dott.ssa Francesca Spadaccia (Psico-pedagogista), “La menopausa: donne e cambiamenti”

Ore 16.30 – Dott.ssa Chiara Irene Achilli (Nutrizionista olistica): “Nutri la Vita ed batteri in te”

Ore 17.00- VERONICA RUGGIERI ci parlerà dei casi che ha trattato in qualità di inviata della famosa trasmissione “Le Iene” di Italia 1

Ore 18.30 – Torta “D” …una sorpresa delizia della Tuscia per tutti, realizzata (insieme ai muffin distribuiti nelle quattro giornate) dalle Scuola Alberghiera Provinciale di Viterbo.

Ore 19.30 – Palestra 2 Shuren Wellness Club: “Donne e Sport: gli effetti salutari dello sport per la Donna”, esibizioni di Danza del Ventre, Muay Thai, Pole Dance, Krav Maga accompagnate da relazioni tecniche sui particolari benefici psicofisici di queste discipline per le donne.

Dunque, donna, “Non ti scordar di te” partecipando all’iniziativa…

In collaborazione con Radio Tuscia Events e Savills Larry Smith

Simona Mingolla

#tuscialfemminile #cctuscia #tusciaevents #giornatadellasalutedelladonna #nontiscordardite