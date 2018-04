Vetralla pronta ad accogliere 700 ciclisti per la Granfondo di Monte Fogliano “Andrea Manca”

NewTuscia – VETRALLA – Al via il 13 maggio la tredicesima edizione di una delle gare di mountain bike tra le più suggestive del centro Italia , la “Granfondo di Montefogliano Andrea Manca”.

Il tracciato prevede passaggi tecnici impegn ativi e discese mozzafiato , con ampi stradoni brecciati, ed è immerso a nei boschi dei Monti Cimini, tra la riserva naturale del lago di Vico e alcuni siti di interesse storico come l’eremo di S.Girolamo e il Sasso Grosso .

Un percorso avvincente con un dislivello di quasi 1500 mt su 47 km , dove doti tecniche e una buona “gamba” aiutano ad affrontare single track e muri con oltre il 20% di pendenza, tra radici e sassi .

Quest’anno sono previsti circa 700 partenti tra cui 450 abbonati al circuito MaremmaToscoLaziale e 80 abbonati al campionato regionale CSI che si cimenteranno in questa manifestazione sportiva di grande pregio.

Al termine , oltre al servizio docce , è previsto il consueto pasta party co n prodotti locali , cucinati da alcuni tra i migliori ristoratori della provincia , segno della partnership che gli organizzatori sono riusciti ad instaurare con gli sponsor locali per offrire un pacchetto di qualità sportiva e culinaria a tutti i partecipanti, atleti e familiari, che ogni anno , con il loro contributo, aiutano a rendere speciale questa manifestazione in ricordo del grande atleta ed amico Andrea Manca.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.montefogliano.it

Oppure la pagina Facebook Gran Fondo Montefogliano

Per iscrizioni visita il sito www.kronoservice.com