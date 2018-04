Rifiuti, Palozzi (FI): “Città sporca per incapacità Raggi”

NewTuscia – ROMA – “Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo a Roma sul fronte decoro. Le cronache mediatiche, sul tema peraltro mai sopite, raccontano di una Capitale d’Italia nuovamente sotto assedio di rifiuti e incuria. Dal centro in periferia, infatti, la situazione appare alquanto allarmante dal punto di vista ambientale, con cassonetti strabordanti di immondizia, mentre la percentuale di raccolta differenziata sale a passo di lumaca e aumenta l’indifferenziato.

Questa è la chiara e impietosa fotografia delle difficoltà di Campidoglio e Ama. Più che lanciarsi in pomposi quanto aleatori discorsi sulle sfide che attendono Roma nel settore della sostenibilità ambientale ed energetica, la sindaca Raggi dovrebbe entrare nel pratico e intervenire con azioni concrete e mirate per la pulizia e il decoro della Città Eterna. Di questo i romani sarebbero davvero contenti”. Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.