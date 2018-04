Lega smentisce: “Marini e Sabatini non hanno avuto nessun incontro con coordinatore Lazio Zicchieri”

NweTuscia – VITERBO In merito a quanto apparso sulla stampa in queste ore, smentiamo la notizia di un presunto incontro avvenuto stamattina a Roma tra il coordinatore regionale del Lazio della Lega, Francesco Zicchieri, Giulio Marini e Daniele Sabatini. Riguardo, inoltre, all’indiscrezione circa una prossima adesione alla Lega da parte dei due esponenti di Forza Italia, teniamo a precisare che non son

o previsti ingressi in prossimità delle elezioni comunali. In futuro tutte le richieste di entrare a far parte del partito Lega Salvini a Viterbo, saranno rigorosamente esaminate e, nel caso, autorizzate, dal coordinatore provinciale senatore Umberto Fusco.

On. Francesco Zicchieri coordinatore regionale Lazio Lega

Sen. Umberto Fusco, vice coordinatore regionale Lazio e coordinatore provinciale Viterbo Lega