Elezioni Viterbo, Forza Italia: “Vincere e garantire un buon governo”

NewTuscia – VITERBO – Salutiamo con favore la posizione di Fratelli d’Italia riguardante la prossima scadenza elettorale che interesserà, tra le altre, la Città di Viterbo. L’interesse primario di Forza Italia resta quello di vincere la competizione elettorale e farsi garante e promotrice di una stagione di buon governo in grado di rispondere fattivamente alle attese ed ai bisogni dei cittadini e di quanti operano sul territorio viterbese.

A tal fine, abbiamo inteso avviare anche al nostro interno tutte le dovute riflessioni finalizzate innanzitutto ad individuare un programma che abbia come bussola l’interesse collettivo ed il bene della Città capoluogo e, conseguenzialmente, una candidatura di profilo in grado di interpretare con forza, credibilità e determinazione la sfida per il comune di Viterbo. Si precisa, altresì, che la situazione di stallo è da attribuirsi ai lavori del tavolo nazionale, in cui si sta cercando di siglare forti alleanze in tutta Italia.

Ribadiamo con determinazione l’intento e l’impegno di Forza Italia affinché la coalizione di centrodestra, soprattutto a Viterbo, resti unita, condizione che ha permesso di esprimere un rappresentante del territorio al Senato ed uno alla Camera alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo.

Il coordinatore provinciale

Dario Bacocco