Convegno a Montefiascone “Rifiuti e biogas. Una via verso l’ambiente”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il giorno 27 aprile si svolgerà, presso la Rocca dei Papi di Montefiascone,un convegno con il tema in oggetto:”RIFIUTI E BIOGAS” una via verso l’ambiente.

Il convegno è patrocinato dal comune di Montefiascone e si svolgerà nella sala “Innocenzo III”

Quello di venerdì sarà il secondo convegno su questo tema a base nazionale,il primo si è svolto ad Avola (Siracusa),ed è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale nel nome dell’assessore Paolo Domenico Manzi (nuove tecnologie) e dall’assessore Rita Chiatti (RSU).

Farà gli onori di casa il Sindaco Massimo Paolini e modererà l”incontro l’assessore Rita Chiatti.

Interverranno Nicola Oriano D’addazio Ceo Covelar Engineering, Vito Pignatelli responsabile laboratorio “Biomasse e Biotecnologie per l’energia” dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e Roberto Ciccoli, ricercatore su processi biochimici per la produzione di energia da biomasse sempre facente parte di Enea.

L’amministratore delegato della Covelar Engineering Nicola Oriano D’addazio ringrazia sentitamente l’amministrazione comunale per la location e per l’interessamento della materia in oggetto dimostrando sensibilità per quanto riguarda l’ambiente in tutti i suoi aspetti.