Bolsena, ciclo di incontri dedicati al lago

NewTuscia – BOLSENA – Ciclo di incontri culturali dedicati al lago di Bolsena con l’obiettivo di offrire una occasione di riflessione sul recente passato che sia utile anche per definire le prospettive del futuro. “Il cemento ideale di una comunità – ha scritto Ludovico Magrini, storico esponente dei Gruppi archeologici, è formato dalla coscienza della propria cultura e dalla capacità che abbiamo di conservarla e di accrescerla”. E’ questo il filo conduttore dell’iniziativa promossa da Antonio Quattranni, con il patrocinio del Sistema bibliotecario del lago di Bolsena, con cui si intende ricostruire alcuni passaggi salienti del secolo scorso, dal punto di vista storico, sociale e ambientale, che hanno avuto rilievo per la formazione dell’identità del territorio intorno al lago. Il titolo è infatti “Un luogo in un secolo, storia – immagini – identità: Bolsena e il suo lago nel Novecento”. Gli appuntamenti in programma sono cinque e si terranno nei giorni di giovedì tra aprile e maggio presso la Biblioteca comunale di Bolsena. I primi due si terranno con il seguente calendario:

il 26 Aprile 2018 alle ore 18,15

Il quotidiano e lo straordinario: la Grande Guerra e gli idrovolanti sul lago, le prime immagini aeree di Bolsena e dell’isola Bisentina nel 1918.

e il 3 Maggio 2018 alle ore 18,15

Istruzione e pedagogia nello Stato totalitario: Bolsena e dintorni in un sussidiari di Va elementare del periodo fascista.