Antonello Ricci presenta “Storie e leggende dal medioevo” di Piergiorgio Zotti (Effigi Edizioni)

NewTuscia – VITERBO – La Maremma sbarca a Viterbo. Giovedì 26 aprile ore 18.30 alla libreria Etruria in via Matteotti, Antonello Ricci converserà con Piergiorgio Zotti, folklorista e scritt ore, per molti anni coordinatore dell’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana nonché autore del libro “Storie e leggende dal medioevo” (Effigi Edizioni). A fianco di Zotti interverrà l’editore arcidossino Mario Papalini.

Si tratta di un agile volumetto a metà via tra antropologia, storia delle religioni e poesia. Un’opera di salda dottrina ma narrato da Zotti con affabilità e leggerezza di stile, come un maestro elementare d’altri tempi, come un nonno conta-fiabe ai suoi nipoti intorno al camino: “Quando appendi la calza coi regali e i dolci per tuo figlio, non dimenticarti di preparare il caffè per la Befana, un po’ d’acqua e il fieno per il ciuchino. Vengono a noi da mille pericoli, hanno superato gli agguati dei morti e degli spiriti malvagi, hanno attraversato i mondi dove nessuno dorme. Vengono dal fiume di stelle e chiedono solo che tu non dimentichi la tua infanzia.”

Insomma, per i “passionisti” di cose maremmane, un appuntamento da non perdere. E non finisce qui. Venerdì 11 maggio infatti, sempre alla libreria Etruria, si farà il bis con la scrittrice scansanese Luciana Bellini, una vera forza della “natura” e della scrittura.