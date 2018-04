Vaccini e anziani: il primo obiettivo è combattere la disinformazione

NewTuscia – ROMA – La salute dell’anziano ha caratteristiche diverse rispetto al bambino e all’adulto, e questo vale anche quando si parla di vaccinazioni. In occasione della settimana europea promossa dall’OMS, HappyAgeing – l’Alleanza Italia per l’invecchiamento attivo fa chiarezza su vaccini e anziani, rispondendo alle domande più frequenti sul tema, con l’obiettivo di combattere la disinformazione e il diffondersi di notizie incomplete, approssimative se non addirittura false su un tema delicato per la salute nazionale.



Quali sono le malattie infettive più frequenti negli anziani?

Le persone anziane hanno un sistema immunitario meno efficiente che rende l’organismo meno reattivo e di conseguenza maggiormente suscettibile alle malattie infettive, quali le polmoniti ma anche le meningiti e le meningo-encefaliti o la sepsi, inoltre sono caratterizzate più frequentemente dalla presenza di una o più malattie croniche che rendono più alta la possibilità di avere gravi complicanze. Altra importante malattia infettiva peculiare dell’anziano è l’herpes zoster, conosciuto come “Fuoco di Sant’Antonio “. Tutte queste patologie possono essere prevenute attraverso le vaccinazioni, che sono una potente arma di protezione e contribuiscono ad aumentare le aspettative e la qualità di vita. Anche se i vaccini sono un’arma per una migliore qualità della vita, in Italia si vaccina soltanto il 52% per cento degli anziani contro l’influenza, anche se i dati mostrano un leggero aumento rispetto alla stagione precedente. Inoltre è ancora scarsa la conoscenza di questa grande opportunità di prevenzione, ed è per questo che HappyAgeing, l’Alleanza Italia per l’invecchiamento attivo da molti anni promuove campagne di sensibilizzazione sul territorio, come “Ti spetta. Che aspetti?” per informare le persone anziane e per garantire una migliore qualità della vita, nell’ambito di un invecchiamento attivo e in salute.





Quali sono i vaccini raccomandati per gli anziani?

Molte vaccinazioni sono fondamentali per la prevenzione delle malattie infettive nella popolazione anziana Al momento, in Europa e in Italia sono raccomandati i seguenti vaccini per la popolazione adulta di età pari o superiore ai 65 anni: