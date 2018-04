San Pellegrino in Fiore, appuntamento fisso con la Bastet

NewTuscia – VITERBO – Divenuto ormai un appuntamento fisso, la Bastet Associazione Felina Viterbese anche quest’anno è ben lieta di partecipare alla nuova edizione di “San Pellegrino in Fiore”, una delle manifestazioni più suggestive del panorama viterbese.

“Questo evento ci permette di far conoscere l’Associazione e la sua attività ad un più ampio numero di persone” dichiara Francesca Zancanaro, presidente dell’Associazione da Dicembre 2015 “E’ importante parlare con la gente, in modo anche da sfatare vecchi miti e dare informazioni corrette su una buona convivenza con i nostri amici gatti”

Lo stand stabile dell’Associazione sarà a disposizione degli amici che vorranno venire a trovarci da Sabato 28 Aprile a Martedì 1 Maggio, dalle 10:00 alle 19:30, in Via San Lorenzo, tra Piazza del Gesù e Piazza della Morte, la medesima location dello scorso anno.

Potrete sostenere l’attività dell’Associazione (cure veterinarie e sterilizzazioni in particolare) grazie i nostri gadget e alla raccolta di cibo e materiale fatta in loco allo stand, il tutto a favore delle colonie feline più disagiate.

Le nostre volontarie saranno presenti inoltre per dare assistenza e supporto, presentare tutti i mici in cerca di adozione, illustrare l’attività dell’Associazione ed i progetti in atto, nuovi tesseramenti e rinnovo di quelli già esistenti.

Si ricorda che la Bastet continua nella ricerca di nuovo volontari o sostenitori, che possano contribuire allo svolgimento pratico delle attività: dagli stalli alla realizzazione dei gadget, dall’aiuto con le staffette alle foto per gatti in cerca di casa.

Continua inoltre la campagna informativa sull’importanza della sterilizzazione per limitare il randagismo e dare una migliore qualità della vita ai felini già presenti sul territorio.

L’Associazione invita tutti gli amanti degli animali a partecipare all’iniziativa, vi aspettiamo numerosi!