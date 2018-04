Regione Lazio: “2° interpello per concorso straordinario per 153 sedi farmaceutiche”

NewTuscia – ROMA – “La Regione Lazio pubblicherà domani 24 aprile l’elenco delle sedi disponibili per il secondo interpello relativo al concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale. Le sedi farmaceutiche disponibili sono in totale 153 così suddivise: 118 a Roma e provincia, 13 nella provincia di Latina, 11 nella provincia di Frosinone, 8 nella provincia di Viterbo e 3 nella provincia di Rieti.

Il provvedimento sarà pubblicato domani sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, alla quale si accede tramite il portale: www.concorsofarmacie.sanita.it e nel sito della Regione Lazio al link “Sanita” – Nuove sedi farmacie-Concorso”.

Lo comunica in una nota l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Socio sanitaria della Regione Lazio.