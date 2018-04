Regionali, Palozzi: ” Il centrodestra, dove procede unito è alternativa di governo seria e credibile”

NewTuscia – ROMA – “Il dato elettorale, sancito dalle Regionali in Molise, è inequivocabile. Forza Italia primo partito della coalizione, centrodestra vincente, M5s che non sfonda e centrosinistra in caduta libera. Un risultato importante, che conferma come il centrodestra, li dove procede unito e forte, sia alternativa di governo seria e credibile.

Questo, inoltre, è un voto di grande rilevanza nazionale, che invia un messaggio chiaro e netto: solo il centrodestra coeso può legittimamente ambire a guidare il nostro Paese, lontano da qualsiasi accordo di governo con il Movimento Cinque Stelle. Sono convinto che il voto di domenica prossima in Friuli-Venezia Giulia rafforzerà il trend positivo per il centrodestra”. Così, in una nota, il coordinatore FI Provincia di Roma e vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi.