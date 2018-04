Buone performance degli atleti dell’Alto Lazio ai Campionati Studenteschi Provinciali di Atletica su Pista

NewTuscia – VITERBO – Si sono svolti a Viterbo venerdì 20 aprile, nel rinnovato impianto del Campo Sportivo Scolastico i Campionati Provinciali studenteschi di atletica su pista con la presenza delle scuole medie e superiori della Tuscia e l’organizzazione della fidal di Viterbo. La manifestazione è pienamente riuscita e numerose le scuole che si sono presentate con i loro giovani atleti nelle gare di velocità, resistenza, salti, lanci e marcia, alla ricerca del pass per poter disputare le finali regionali che sono previste in maggio nell’impianto ad otto corsie ad Ostia.

Nelle gare riservate agli Allievi e Juniores numerosi i titoli e piazzamenti conquistati dagli atleti dell’Alto Lazio facenti parti delle varie rappresentative scolastiche, che hanno approfittato della ghiotta occasione per scendere nuovamente in campo saggiando le condizioni di forma, in vista degli importanti appuntamenti agonistici di maggio e giugno. Nella velocità da segnalare la vittoria negli Allievi/e per Giovanni Canta e Irene Anselmi ed Erica Ciatti si aggiudica i 1000m.; buoni piazzamenti di Armando Andrusca, Rafi Muhammad, Matteo Cianchelli, Alessandra Iorio. Nella Marcia affermazione per Michele Santoni e nell’Alto Martina Gasbarri ; Nel Disco Allieve Jessica Baldassini vince con 25,92 ed Erika Cianchelli è 2^. Nei 400m. Juniores bella affermazione per Leonardo Bargagli che realizza un buon crono con 53″35. Buoni risultati ottenuti anche da Filippo Grassi nel Lungo.