Al Theatro events special night in collaborazione con Cuba Baila e Latin ReWind

NewTuscia – VITERBO – Martedì 24 Aprile in occasione del ponte del 25 Nazionale, in collaborazione con il Theatro events di Viterbo lo Staff di Cuba Baila e Latin ReWind composto da Luciano Gullace e fratelli Sotilio e Markens Busho, Ettore Barbella, Gianluca Piergentili, Andrea Celestini, Francesco Barboni, Simone Aquino, Elisa Olimpio, Adriana Stacco e il responsabile per la comunicazione e la stampa Fausto Maria Natali non si fermano e mettono a segno un ulteriore ed importante evento che farà vivere una notte straordinaria all’insegna del mondo latino Americano.

Lo Staff propone una magica serata a partire dalle 22:30 con l’animazione dello storico ballerino e maestro a lovello internazionale Yoel Herrera anche maestro di Salsa e Timba presso la palestra 2ToBe di Viterbo.

La serata avrà il via alle 22:30.

La seconda parte della serata sarà a ritmo di salsa, bachata, Kizomba e Rumba con in consol il Dj Sergio Barreca e Dj Riko e l’artista Pamela Onofri per la fotografia.

Per la stampa e comunicazione sarà Fausto Maria Natali.

Lo Staff in collaborazione con il Theatro events ringrazia a tutta la città per il grande successo che ammonta ogni mese ed è lieta di contribuire a riportare la storica Viterbo tra le più grandi eccellenze.

Natali Fausto Maria