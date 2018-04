25 aprile, ad Amelia la proiezione documentario “Libere”

NewTuscia – AMELIA – Sarà proiettato domani, in occasione del 25 aprile, alle 18 in sala consigliare il film documentario “Libere” a cura dell’associazione Oltre il Visibile con il patrocinio e la partecipazione dell’ufficio della consigliera di Parità della Provincia di Terni. A darne notizia è la consigliera di parità Maria Teresa di Lernia che sarà presente insieme alla vice Ivana Bouché. “Libere” è un lavoro di Rossella Squillaci e racconta il ruolo delle donne nella Resistenza, toccando anche molti altri aspetti. “Tale scelta – scrivono le organizzatrici e la Di Lernia – è motivata dal fatto che la partecipazione delle donne alla lotta di liberazione è un fenomeno sconosciuto ai più e, come il documentario dimostra, le donne

nell’immediato dopoguerra, sono riportate ai loro tradizionali ruoli subalterni e la strada dell’emancipazione sembra sfumare, nonostante il costante impegno ed il coraggio da loro mostrato. Allo stato attuale – proseguono poi – riteniamo che la strada per una reale parità in campo politico, sociale ed economico, per le donne sia ancora in salita; basti pensare che l’Italia è penultima nei 28 Paesi dell’Unione Europea per il livello di impiego e per il divario tra uomini e donne, ancora alto. Oltre un milione di lavoratrici, dati Istat, è oggetto di ricatti sessuali per ottenere un lavoro o per fare carriera e che ben 8 milioni di donne subisce molestie sessuali”. “La mission delle consigliere di Parità – specifica poi la Di Lernia – è proprio quella di fornire assistenza alle lavoratrici ed anche ai lavoratori che sono oggetto di discriminazioni ed abusi nei luoghi di lavoro e di combattere culturalmente le mentalità che si celano dietro tali comportamenti”.