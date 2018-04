124° anniversario apertura ferrovia Viterbo CapranicaSutri Roma e CapranicaSutri Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – Nei giorni 29 e 30 aprile 2018 ricade il 124° anniversario della apertura, da parte della allora Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della linea ferroviaria Roma-CapranicaSutri – Viterbo e della tratta CapranicaSutri- Ronciglione.

Le elezioni politiche e regionali hanno purtroppo allontanato il momento che ritenevamo imminente di rivedere correre i treni sulla tratta di linea della Ferrovia dei DUE MARI, la CapranicaSutri Orte apribile con poca spesa.

La nostra però è una lotta alla quale da tempo ci siamo dedicati, in considerazione che il suo esito positivo determina il riequilibrio del territorio viterbese e lo sviluppo economico di tutto il Centro Italia.

Anche quest’anno, in occasione del 124° anniversario della apertura della Roma-CapranicaSutri-Viterbo e della tratta CapranicaSutri-Ronciglione, desideriamo invitare tutti coloro che hanno contribuito a far comprendere l’importanza della Ferrovia DEI DUE MARI, al brindisi augurante la sua riapertura, che si terrà lunedì 30 aprile 2018 alle ore 20,30 presso la Terrazza sul Rio in Ronciglione via Garibaldi, 41.

Dalla Terrazza sul Rio è possibile ammirare il borgo tufaceo di Ronciglione, il Vallone del Rio Vicano e lo stupendo Ponte, unico al mondo per la sua fattura, della ferrovia Civitavecchia Orte.

Dopo il brindisi augurale è prevista la cena (al prezzo politico di € 20,00) presso lo stesso locale. Si chiede conferma di partecipazione entro il 28 aprile 2018 telefonando al 3683065221 o inviando email al comitato.civitavecchia.orte@gmail.com

COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA FERROVIA CIVITAVECCHIA CAPRANICA SUTRI ORTE