Vincenti: “La Fp Cgil primo sindacato negli enti locali del Viterbese”

NewTuscia – VITERBO – “La Fp Cgil è il sindacato più radicato e più rappresentativo nel panorama delle autonomie locali di tutta la provincia”. Ad annunciarlo è Cinzia Vincenti, responsabile del comparto che specifica: “Aumentiamo i voti complessivi rispetto alle elezioni rsu del 2015, nonostante un notevole calo degli aventi diritto al voto (meno 117 solo all’interno della Provincia per la riduzione degli organici dopo la riforma Delrio)”. Nello specifico, la Fp Cgil ottiene un ottimo risultato con quasi l’80% dei consensi alla Camera di Commercio di Viterbo. Nell’ente Provincia “solo 6 voti – spiega Vincenti – ci separano dalla prima posizione ed è nostro il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze”.

La Fp Cgil guadagna terreno anche nei comuni più grandi del Viterbese: a Vetralla si afferma come primo sindacato, un risultato storico; anche a Soriano nel Cimino la sigla guidata da Vincenti diventa la più votata; a Tarquinia e Montalto di Castro si conferma il primato; a Civita Castellana conquista il secondo seggio, strappandolo alla Uil.

Negli enti più piccoli spiccano i risultati di Acquapendente, Bassano Romano, Corchiano, Celleno, Civitella d’Agliano, Gallese, Graffignano, Onano, Arlena di Castro, Calcata, Castiglione in Teverina, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Proceno, Consorzio TSPA di Tuscania, Università Agraria di Monte Romano, Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, con percentuali che oscillano tra il 70 e il 100 per cento dei consensi.

“Il risultato, ottenuto grazie all’impegno ed alla partecipazione di tantissime lavoratrici e lavoratori, premia – commenta il segretario Vincenti – il lavoro svolto in questi anni nelle autonomie locali, attraverso una presenza costante del nostro sindacato negli oltre 65 posti di lavoro e nell’attività di contrattazione per la tutela dei diritti ed il miglioramento delle condizioni di lavoro. ‘Nessun lavoratore deve essere lasciato solo’: questa è stata e continuerà ad essere – conclude – la nostra bandiera”.

Cinzia Vincenti

Segretaria territoriale Autonomie locali Fp Cgil Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo