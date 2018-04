Festa della Liberazione con l’Anpi di Nepi

NewTuscia – VITERBO Festa di Libertà e di Pace La sezione A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) “Emilio Sugoni” in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Nepi, invita a partecipare alla Giornata della Liberazione dal nazi-fascismo 25 aprile 1945.

Per difendere e diffondere i principi di libertà, giustizia e pace che sono fondamento della nostra Costituzione. Per ricordare e celebrare la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista e la fine della seconda guerra mondiale. Per ricordare gli uomini, le donne e i ragazzi che presero parte alla lotta partigiana di Liberazione e sacrificarono la loro vita perché l’Italia fosse un Paese libero e autenticamente democratico. Per rinnovare e rendere sempre più forte ed attuale l’impegno Antifascista, contro ogni discriminazione e razzismo e per la difesa e la piena attuazione della Costituzione.

* Programma delle iniziative a Nepi Lunedì 23 aprile 2018- Sala Nobile ore 18.30 “Donne e Resistenza”- proiezione del film “ Libere” di Rossella Schillaci, a seguire letture e poesie sul tema con l’intervento di Elena D’Elia, cantante musico-terapeuta. Martedì 24 aprile 2018- Sala Nobile Ore 18.30 “La storia quella vera” proiezione del docu-film “Bisagno” La resistenza di Aldo Castaldi” di Marco Gandolfo ( 2015), a seguire letture, poesie e musica. Mercoledì 25 aprile 2018 ore 10.30: partenza da piazza del Comune del corteo, aperto dal gonfalone comunale, che deporrà una corona d’alloro al monumento ai Caduti. ore 11:in piazza del Comune, esecuzione di brani musicali della Banda musicale di Nepi. ore 11.30 : nella Sala Nobile del Comune, mostra dedicata alla lotta partigiana, proiezione di un documentario sul tema della Resistenza, interventi musicali e reading delle lettere dei condannati a morte della Resistenza. * 24 aprile 2018 a Ronciglione Ore 21 “Drug Gojko” presso il teatro “Ettore Petrolini”, spettacolo teatrale con Pietro Benedetti, tratto dai racconti di Nello Marignoni, partigiano viterbese combattente in Jugoslavia *