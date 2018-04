Tarquinia, numerose adesioni all’iniziativa “La formazione a portata di mano”

NewTuscia – TARQUINIA – Terminata l’iniziativa formativa gratuita in materia di sicurezza “La formazione a portata di mano” promossa dal sindaco Pietro Mencarini su proposta del consigliere incaricato al commercio Stefania Ziccardi, in collaborazione con una società specializzata in consulenza e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il periodo dedicato alla formazione dei lavoratori si è concluso giovedì, 19 aprile, dove si è tenuto, presso la Sala del Consiglio, l’ultimo incontro con il dr. Lorenzo Virgili che, grazie alla sua competenza e professionalità, ha formato un numeroso gruppo di corsisti.

Il corso di formazione, della durata di 8 ore, è stato realizzato in favore di tutte le aziende che operano a Tarquinia e che rientrano nelle categorie a basso rischio, quelle operanti nel commercio alimentare e nella somministrazione di alimenti, così come gli uffici, gli artigiani del settore alimentare, personale addetto alla cucina e alla sala per alberghi, assicurazioni ,agenzie immobiliari e parrucchieri come obbligo normativo nella “Formazione Base Generale e Specifica” prevista dal decreto legislativo 81/08.

“Sono particolarmente soddisfatta del buon risultato che l’iniziativa ha ottenuto- dichiara il consigliere Ziccardi- un successo registrato dal cospicuo numero di partecipanti . Questa proposta ha rappresentato un’opportunità sia per i lavoratori ma anche per le realtà aziendali del territorio che ad ogni modo devono organizzare questi corsi a loro spese. La nostra attenzione nei confronti dei temi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro è un compito importante che trova riscontro nell’iniziativa che abbiamo presentato, investire sulla cultura della sicurezza non ha mai rappresentato uno spreco di risorse ma piuttosto un investimento, ragion per cui, in futuro, riproporremo tale progetto”.

A breve, sarà consegnato a ciascun partecipante un attestato di frequenza al corso , con 5 anni di validità, spendibile ai fini lavorativi.