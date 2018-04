Viterbo, al via la la venticinquesima edizione del “Meeting Libertas di Primavera”

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto in casa Libertas Pilastro e Centro Provinciale Libertas Viterbo per il grande appuntamento della venticinquesima edizione del “Meeting Libertas di Primavera” di pattinaggio artistico a rotelle che si terrà presso il Centro Sportivo Parrocchiale del Sacro Cuore di Viterbo nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 aprile.

Per le premiazioni dei partecipanti sabato pomeriggio alle 17 interverrà’ il Parroco del Sacro Cuore, padrone di casa, Don Flavio Valeri con alcune autorità cittadine e si terrà’ l’esibizione del Corteo Storico del Pilastro.

Domenica mattina alle 11 invece ci saranno le premiazioni e la consegna di riconoscimenti sportivi con la presenza del dott. Riccardo Viola Presidente Regionale CONI-Lazio, del Dott. Enzo Corso Presidente Centro Regionale Libertas Lazio, e di Nildo Rapiti, Presidente del Centro Provinciale Libertas Viterbo.

Ben 20 le associazioni provenienti dall’Italia Centro-Meridionale che porteranno in pista piu’ di 400 atleti ed atlete, in gara su due piste regolamentari, per onorare le “nozze d’argento” di una manifestazione entrata di diritto nella storia del pattinaggio e dalla quale sono usciti campioni ai massimi livelli nazionali ed internazionali.

Presenti con pattinatori a partire dai quattro anni ci saranno: laPol. Capalbio, il Boschetto Firenze, DLF Pistoia, Campino San Giulianese, Siena Hockey, Libertas Grosseto, Pol. Comunale CRAS S.Rocco a Pilli, Euro Sport Club Terni, Los Angel’s Trevi, Red Green Terni,ASD Papillon, ASD Angri, ASD Vesuvio, Cinecittà Pro Sport, S.C. Mercury Roma, Veloce Club Rieti, ASD Bracelli Roma, Real Azzurra, Fulgur Tuscania e Libertas Pilastro.

Come sempre l’intento degli organizzatori, oltre a fare promozione al pattinaggio, è quello di far incontrare dirigenti, istruttori, ragazzi e le loro famiglie delle varie associazioni in un clima di fratellanza, socializzazione e aggregazione in una sana competizione agonistica.

L’intera manifestazione, rimanendo nella tradizione ma andando al passo dei tempi,potra’ essere seguita in diretta streaming su internet digitando: https://www.clipandclip.com/diretta-1.

Centro Provinciale Libertas Viterbo