Terni Steelers, al via il girone di ritorno

NewTuscia – TERNI – Reduci da una combattutissima e comunque incoraggiante sconfitta nel derby contro i Grifoni, i Terni Steelers tornano in campo questa domenica, 22 Aprile ore alle ore 15.30 sul terreno amico del Canto del Gallo.

Avversari, per la prima giornata di ritorno del girone D del Campionato Italiano di football americano – III Divisione, saranno gli eterni rivali dei Veterans Grosseto, anche loro reduci da una sconfitta con Perugia.

La partita di domenica, kick-off come detto ore 15.30, sarà l’occasione per i ragazzi guidati da Alessio Limongelli sia di vendicare la sconfitta del girone d’andata, alla prima partita della stagione per i gialloneri, sia per portare a casa la prima vittoria in assoluto di una stagione che, finora, ha dato molte soddisfazioni sotto il punto di vista del gioco e dell’agonismo, ma non ha ancora dato la prima vera gioia ai gialloneri ternani.

Appuntamento quindi all’impianto sportivo del Canto del Gallo presso l’Hotel Terra Umbra, dove intrattenimento e punto ristoro, oltre ai soliti coloriti tifosi delle due squadre, sono già pronti per l’ennesima, grande giornata di football americano.

Foto © di Roberto Pierangeli

Valentino Clementoni

US Terni Steelers