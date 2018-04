NewTuscia – ROMA – “Sottoscrivo quanto affermato dal Direttore di Agenas, Dr. Francesco Bevere, circa i Piani di prevenzione della corruzione in sanità e sulla trasparenza amministrativa, presentati oggi dalla Giunta regionale.

Prendo spunto, però, da questa buona iniziativa per ricordare che per primo, il Segretario Generale della Regione Lazio, dr. Andrea Tardiola, attualmente in evidente conflitto d’interesse tra le cariche ricoperte (Segretario Generale, Direttore Direzione Politiche della Salute e Responsabile dell’Anticorruzione) saprà dare il buon esempio, rimuovendole, e restituendo a ciascun ruolo la propria funzionalità e autonomia prima dell’intervento dell’ ANAC.

Lo ha affermato il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma a margine dell’incontro, ribadendo che l’introduzione di queste nuove prassi porterà, come più volte richiesto dalle opposizioni, maggiore trasparenza ed efficienza organizzativa, permettendo anche di giungere ad un sistema più puntuale di misurazione delle performance”.