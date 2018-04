Giornata Nazionale della Cultura del Vino. L’Umbria brinda con le degustazioni enologiche di Montefalco

NewTuscia – MONTEFALCO – Sabato 21 aprile ricorre in Italia la Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio, un’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Sommelier, realizzata in collaborazione con MiBACT, MIPAAF, MIUR, per rendere omaggio a due dei prodotti nostrani più amati e conosciuti nel mondo. In Umbria si brinda a questo appuntamento con le degustazioni di Montefalco nel bicchiere, un ciclo di eventi promossi dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, che proseguiranno tutti i sabato pomeriggio fino al 27 ottobre 2018, presso la sede del Consorzio in piazza del Comune 16, a Montefalco, nella Sala Degustazioni al piano terra.

Un sommelier esperto accompagnerà i visitatori in un viaggio tra i quattro vini del territorio: due rossi – Montefalco Sagrantino DOCG, Montefalco Rosso DOC -; un bianco – tra Montefalco Grechetto DOC, Trebbiano Spoletino, Montefalco Bianco DOC -; per concludere con il Montefalco Sagrantino Passito DOCG. Un’occasione per scoprire le 59 cantine aderenti al consorzio, che a rotazione proporranno una selezione delle migliori bottiglie. Le degustazioni inizieranno alle 17 e dureranno circa un’ora. Data la disponibilità limitata dei posti, è fortemente consigliata la prenotazione.

Nato per far conoscere per i gioielli enologici locali, Montefalco nel bicchiere rappresenta oggi uno degli appuntamenti più attesi, richiamando moltissimi turisti. Quest’anno ad accogliere i visitatori ci saranno anche le istallazioni di Arte & Sagrantino, una mostra itinerante nell’area delle denominazioni di origine Montefalco Sagrantino, che, attraverso dei grandi pannelli, illustra l’evoluzione del vino nell’arte e nella storia, sottolineandone lo stretto legame con il territorio.

Info e prenotazioni al numero: 0742/379590

Oppure inviando una mail a: info@consorziomontefalco.it

Sito web: http://www.consorziomontefalco.it

Costo delle degustazioni: 7 € a persona

Il Consorzio Tutela Vini Montefalco nasce, nel 1981, dalla volontà dei produttori di Montefalco di riunirsi in un Consorzio di Tutela che coordinasse le aziende della zona nella costante ricerca della qualità e nella valorizzazione dei vini del loro territorio. Il Consorzio ha il compito di garantire gli elevati standard di produzione, di guidare i produttori localiin un costante miglioramento qualitativo e di promuovere, insieme a Montefalco Sagrantino DOCGe Montefalco Rosso DOC, tutti i vini prodotti nel territorio.http://www.consorziomontefalco.it